Bollo auto | in arrivo una raffica di cartelle esattoriali per i mancati pagamenti 2012

Pensioni - Bollo auto e bonus per le famiglie : tutte le promesse elettorali a un mese dal voto : Al voto del 4 marzo 2018 mancano esattamente 30 giorni, ma la campagna elettorale è già partita da un pezzo. Le proposte messe sul piatto dai partiti ormai le conosciamo abbastanza bene, anche se da un mese a questa...

Bollo auto e Superbollo - oggi ultimo giorno per pagare : Scade oggi il pagamento del Bollo auto e moto per i proprietari di veicoli con oltre 35 Kw di potenza e Bollo scaduto a fine 2017, e del superBollo per i proprietari di veicoli superiori a 185 Kw. In caso di contratti di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, la tassa deve essere pagata dall’utilizzatore, usufruttuario o acquirente. Ricordiamo che questa tassa è gestita dalle Regioni, fatta eccezione per Friuli ...

Bollo auto - Redditi e Canone Rai : le scadenze di Gennaio : Dichiarazioni Redditi tardive, Bollo auto, superBollo e Canone Rai sono le scadenze previste per la fine del mese di Gennaio. Vediamo nel dettaglio cosa fare per rispettare le scadenze. Ravvedimento operoso Scade il 29 Gennaio il termine per il ravvedimento operoso da parte dei contribuenti per presentare le dichiarazioni tardive relative all’anno d’imposta 2016. Le dichiarazioni interessate sono modello Redditi Pf 2017, modello Redditi Sp ...

Bollo auto : ecco chi può usufruire dell'esenzione fiscale : Il Bollo auto 2018 è una delle prime stangate ai consumatori italiani a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno. Sono milioni infatti gli automobilisti che si apprestano a pagare il dovuto alla Regione d'appartenenza in vista della scadenza del 31 gennaio. Ovviamente in l'Italia, come già riferito in altre pubblicazioni, ci sono una serie di dettagli da conoscere in merito ad esenzioni e scadenze, cosi come per quel che riguarda il pagamento di ...

Bollo auto 2018 in scadenza : ecco i casi di esenzione : Il Bollo auto 2018 va pagato entro il 31 gennaio per i soggetti che hanno la scadenza a fine dicembre. La scadenza è vicina anche per il superBollo. Esistono però delle eccezioni, casi in cui il Bollo è soggetto ad esenzione o riduzione. Le regole in questi casi cambiano in base alla regione di appartenenza. C’è anche un’interessante novità sulla prescrizione della tassa che è fissato a tre anni come ha stabilito una sentenza recente della Corte ...

Bollo auto 2018 : scadenza - esenzioni e riduzioni della tassa : Lasciamo perdere le promesse elettorali su una eventuale rimodulazione o (addirittura!) abolizione: il Bollo auto, almeno per il momento, va pagato anche nel 2018. Facciamo dunque un riepilogo sulla prossima...

Super Bollo auto : cos'è - quando scade e chi deve pagarlo : Il bollo auto, o tassa di possesso sugli autoveicoli, è una delle tasse più odiate dagli italiani: anche per questo, forse, il dibattito sull'abolizione del balzello si fa sempre più incandescente in vista...

Berlusconi - dalle “due sole aliquote Irpef” all’abolizione di Irap e Bollo auto : 24 anni di promesse tradite sul fisco : Gli alleati che lo “lasciano solo“. I bastoni tra le ruote delle “opposizioni“. Le “gestioni avventuristiche del passato” che hanno fatto aumentare il debito pubblico. E ovviamente i paletti europei, l'”ottusità” dei parametri di Maastricht. Insomma, una congiura. Che ha impedito a Silvio Berlusconi, puntualmente, di rispettare la principale promessa fatta agli italiani a partire dal 1994: ...

Bollo auto - serve davvero abolirlo? Ecco quanto costa negli altri Paesi : È una delle tasse più odiate dagli italiani, sarà per questo che Berlusconi - uno che di campagne elettorali se ne intende - ha promesso di abolirlo. Parliamo ovviamente del...

Chi paga il Bollo auto per veicoli a km0 : Le auto a km0 sono veicoli di proprietà dei concessionari, già immatricolati e dotati di targa, che vengono venduti alla clientela dopo aver percorso pochi chilometri ad un prezzo conveniente rispetto a un’auto nuova non ancora...

Bollo auto 2018 - Le Regioni in cui le ibride sono esentate : Contrariamente alle auto elettriche, per le quali è prevista lesenzione quinquennale dalla tassa automobilistica (più ulteriori agevolazioni a livello locale), la legge nazionale non considera le vetture ibride con doppia alimentazione benzina/elettrica o gasolio/elettrica. In questi ultimi anni, però, alcune amministrazioni regionali (la tassa automobilistica è stata regionalizzata nel 1999) si sono mosse autonomamente. E in ordine sparso. ...

Bollo auto - come richiedere l’esenzione per disabili : Il 31 dicembre scorso è scaduto per molti veicoli il termine di pagamento del Bollo Auto, che è possibile pagare senza mora fino al prossimo 31 gennaio. Per i disabili è possibile ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa Automobilistica, vediamo a quali veicoli si applica, a quali soggetti spetta e come presentare la domanda di esenzione. Veicoli soggetti all’esenzione del Bollo Auto L’esenzione dal Bollo Auto riguarda i ...

Fisco - dal Bollo auto al canone Rai : le scadenze di gennaio 2018 : Con il rientro dalle vacanze natalizie e l'inizio del nuovo anno, gennaio è un mese ricco di scadenze fiscali, sia per i contribuenti che per i datori di lavoro. Ecco nel dettaglio gli adempimenti previsti per il mese di gennaio 2018....