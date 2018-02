Bitcoin risale a 9mila dollari

Bitcoin - la moneta risale - ma il rialzo non convince : rischio finanza mondiale? : Dopo un ribasso di circa il 40% dei giorni scorsi che ha fatto preoccupare gli investitori del titolo virtuale, oggi 26 dicembre 2017, una notizia confortante: il valore del Bitcoin si sarebbe rialzato del 10%. Percentuale però, non sufficiente a ricoprire lo scivolone dello scorso week-end, tanto che la quotazione di 15,49 dollari attribuita stamane alla moneta, è servita solo in parte a tranquillizzare le Autorità di Vigilanza. Le Autorità di ...