Bitcoin - nuovo crollo : nuovo calo del Bitcoin che scende a 8mila dollari, il 12% in meno in una sola giornata . Dopo il picco di dicembre a quota 20mila dollari, diversi stati e autorità sono intervenuti per regolamentare ...

Bitcoin di nuovo in ripresa dopo le perdite : il valore aumenta del 5 - 34% : Il Bitcoin in ripresa, ma non solo: un po' tutte le criptovalute mondiali recuperano terreno dopo le pesanti perdite dei giorni scorsi innescate dalle strette decise o allo studio indiversi Paesi, tra ...

Bitcoin segna nuovo scivolone e finisce sotto i 12mila dollari : Bitcoin segna nuovo scivolone e finisce sotto i 12mila dollari A dicembre il Bitcoin aveva registrato una riaccelerazione dopo una protratta fase di rialzi, fino a superare quota 19mila dollari Continua a leggere L'articolo Bitcoin segna nuovo scivolone e finisce sotto i 12mila dollari sembra essere il primo su NewsGo.

Bitcoin segna nuovo scivolone e finisce sotto i 12mila dollari : nuovo scivolone del Bitcoin, improvvisamente finito sotto quota 12mila dollari portandosi ai valori più bassi da oltre un mese e mezzo a questa parte. La cosiddetta cripotovaluta ha segnato un minimo ...

Nuovo crollo del Bitcoin che finisce sotto i 12.000 dollari : Roma, 16 gen. (askanews) Nuovo scivolone del Bitcoin, che è improvvisamente piombato sotto quota 12 mila dollari portandosi ai valori più bassi da oltre un mese e mezzo a questa parte. La cosiddetta ...

Bitcoin segna nuovo scivolone e finisce sotto i 12.000 dollari : Roma, 16 gen. (askanews) nuovo scivolone del Bitcoin, che è improvvisamente piombato sotto quota 12 mila dollari portandosi ai valori più bassi da oltre un mese e mezzo a questa parte. La cosiddetta ...

Bitcoin - nuovo crollo a -14% : il Sud Corea vuole vietare la moneta : Il Bitcoin continua la sua caduta libera fino a toccare quota 13.656 dollari, perdendo oltre il 14%. Il crollo è arrivato dopo l'annuncio da parte della Corea del Sud di una legge per proibire gli ...

Giornata di vendite sul Bitcoin. Nuovo record per l'Ethereum : (Teleborsa) - Si intensificano le vendite sul Bitcoin . Secondo la piattaforma Coindesk, la criptovaluta è scivolata a 14.756 dollari mostrando una flessione giornaliera dell'1,43%, dopo essere ...

Giornata di vendite sul Bitcoin. Nuovo record per l'Ethereum : Si intensificano le vendite sul Bitcoin . Secondo la piattaforma Coindesk, la criptovaluta è scivolata a 14.756 dollari mostrando una flessione giornaliera dell'1,43%, dopo essere arrivata a trattare ...

Altalena Bitcoin - nuovo tonfo sotto i 14 mila dollari. La Corea del Sud pensa a una stretta degli scambi : milaNO - Non si assestano le quotazione del Bitcoin, protagonista anche nelle ultime ore di nuovi pesanti ribassi. La criptovaluta è scesa questa mattina sotto quota 14 mila dollari, dopo che ieri era ...

Bitcoin vola a 20 mila dollari - il nuovo record spaventa : Il Bitcoin raggiunge un nuovo picco e scala la quota di 20 mila dollari, sollevando i timori dello scoppio imminente della bolla speculativa innescata dalla criptovaluta. A lanciare l'ultimo allarme ...

Bitcoin vola : nuovo record : nuovo picco del Bitcoin che ha scalato quota 20mila dollari, sollevando i timori dello scoppio imminente della bolla speculativa innescata dalla criptovaluta. A lanciare l'ultimo allarme stamane i ...

Nuovo record Bitcoin - a un passo da $20.000. Per questo analista volerà fino a $300.000-400.000 : I prezzi del Bitcoin hanno segnato un Nuovo record, volando a $19.783,06 nella giornata di domenica, prima di ritracciare e scendere sotto $19.500.

Ennesimo allarme sul Bitcoin tra record e nuovo debutto di futures : Roma, 17 dic. (askanews) Nuovi record e nuove polemiche sul Bitcoin, che alla vigilia del lancio di un altro contratto future denominato nella sedicente criptovaluta ha visto il prezzo lambire la ...