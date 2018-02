Bit Music Contest | al teatro Concordia di Venaria due giorni di musica beat

'Balli proi Bit i in Sicilia' il musical 'Dirty Dancing' in teatro a 30 anni dall'uscita del film (FOTO) : A teatro , in paesi di consolidata tradizione di spettacoli musical i come Inghilterra e Germania, ha ottenuto i più alti incassi nella storia del teatro europeo. In Italia lo spettacolo ha debuttato ...

Premio Alberto Du Bit o di Poesia con musica - cinque anni dopo siamo sempre Disturbati dalla CUiete : Sono passati ormai cinque anni da quel 14 settembre 2013, quando – nel capannone occupato della ex Telecom di Treviso, che poteva essere sgomberato dalla polizia da un momento all’altro – si tenne la prima edizione del Premio Alberto Dubito di Poesia con musica . All’inizio, più che un progetto chiaro, per tutti noi che avevamo deciso di mettere su un’iniziativa che ai più poteva sembrare folle (pochissimi conoscevano allora chi fosse Alberto ...

MusicaViva - tre concerti nell'amBito di Piano in Primo Piano Festival : Proseguono le iniziative di MusicaViva, nell'ambito di Piano in Primo Piano Festival. Tre gli spettacoli in programma, il Primo andrà in scena sabato 25 novembre alla Cappella dei Mercanti in via Garibaldi 25, alle ore 17. Si tratta di Recital di Anna Maria Grazia Calabretta.