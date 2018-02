Bimba partorisce a nove anni | violentata dal papà mentre la mamma taceva

: Perù, bimba di 9 anni partorisce: violentata dal padre per anni con la complicità della madre… - VioleMore : Perù, bimba di 9 anni partorisce: violentata dal padre per anni con la complicità della madre… - Monica89159137 : RT @ilmessaggeroit: #Perù, bimba di 9 anni partorisce: violentata dal padre per anni - maletaIt : Perù, bimba violentata per anni dal padre: partorisce a soli 9 anni - AnnaMariaCastel : RT @vincenzocacace4: Perù, bimba di 9 anni partorisce: violentata dal padre per anni con la complicità della madre e che vuò commentà,a mar… - vincenzocacace4 : Perù, bimba di 9 anni partorisce: violentata dal padre per anni con la complicità della madre e che vuò commentà,a… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Alla sua eta' dovrebbe giocare con le bambole, e invece stringe tra le braccia e allatta una bambina in carne e ossa di tre chili e mezzo che a momenti è più grande di lei. Perché lei, la, dine ha solo. È una bambina minuta che ha portato avanti una #gravidanza rischiosissima e sostenuto sulle sue piccole spalle di donna futura, il peso di una vicenda ignobile e devastante. Suo padre, Mario Mamani Vilca, un agricoltore di 43, l'haVIDEOper. E infine l'ha anche messa incinta.sua madre, Marina Vilca, che avrebbe dovuto proteggerla e difenderla, ha coperto gli abusi con un silenzio indecente. La vicenda accaduta in Perù ha sconvolto e straziato l'opinione pubblica e le istituzioni dell'intero Paese.di abusi e di silenzio Ha partorito sua figlia che per un ributtante gioco delle parti, è anche sua sorella. Difficile dire se il ...