Berlusconi | ' Ue vuole Italia stabile Il premier? Tanti nomi | anche Draghi'

Come la vuole Salvini funziona Come la propone Berlusconi no Tutta la verità sulla flat tax. Inchiesta : La flat tax sta spaccando le elezioni politiche e potrebbe davvero rivoluzionare l'Italia: la cosiddetta tassa piatta da applicare ai redditi e alle imprese, per ridurre drasticamente la pressione fiscale, aumentare significativamente la liquidità a disposizione e incrementare consumi e...

Di Maio : “Salvini vuole evasori in galera? Forse vuole risolvere problema leadership visto che Berlusconi è condannato” : “Berlusconi? È un truffatore politico senza alcun dubbio. Dal punto di vista legale, è stato condannato per frode fiscale. E infatti Salvini ieri ha detto di voler la galera per gli evasori fiscali. Forse ha risolto il problema della leadership del centrodestra, perché il primo a dover andare in galera è Berlusconi”. Sono le parole del candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira, su La7. Il deputato ...

Berlusconi vuole Salvini al Viminale. Ma il leghista replica : 'Sarò il premier' : "Se io andassi a palazzo Chigi penso che Salvini possa scegliere, e lui essendo un centravanti di sfondamento potrebbe andare bene al ministero degli Interni". Lo ha detto Silvio Berlusconi a L'Aria ...

Regionali - Pirozzi : 'Mi candido anche se Berlusconi non vuole' : 'Sul Duce sono stato travisato, le leggi razziali sono state terribili' precisa. Intanto nel Lazio si va verso un'intesa tra Leu e Pd sul nome di Zingaretti, ma non sul nome di Gori in Lombardia

Silvio Berlusconi - accerchiamento giudiziario. La toga Davigo lo vuole querelare : 'Non ho mai incontrato Beppe Grillo in vita mia. Valuterò con il mio avvocato di sporgere querela contro Silvio Berlusconi '. Ad affermarlo è Piercamillo Davigo rispondendo, a margine del comitato ...

Renzi vuole sfilare i moderati a Berlusconi : "La sfida è tra noi e M5S" : Un appello ai moderati che suona quasi come un corteggiamento. A farlo è il segretario Pd Matteo Renzi, che da Torino, dove è in corso l'assemblea degli amministratori locali del Pd, si è rivolto all'elettorato moderato con un messaggio perentorio: alle elezioni di marzo la sfida è tra Pd e M5S, chi non vuole i 5 Stelle al governo non può che votare dem."Se guardate i giornali gli editorialisti hanno già ...

Dai vaccini a tasse e lavoro : chi vuole abolire cosa? I proclami di Di Maio - Renzi - Salvini - Berlusconi e Grasso : Meno di due mesi alle elezioni politiche in Italia, previste il 4 marzo. E la campagna elettorale è partita già a pieno regime, con i leader dei vari schieramenti che hanno portato al centro del ...

Fontana chi? Berlusconi vuole la Gelmini in Lombardia : Silvio Berlusconi non è affatto convinto di candidare Attilio Fontana alle Regionali in Lombardia. Dopo l'uscita di scena di Roberto Maroni, il leader di Forza Italia teme la sconfitta contro Giorgio Gori, anche se il centrosinistra si presenta diviso, e ha un candidato forte: Mariastella Gelmini.Lo dice in chiaro uno degli uomini più vicini al presidente, il presidente dei senatori Paolo Romani, che al Corriere della Sera spiega ...

Renzi vuole abolire il canone Rai Ira Calenda : "Una presa in giro" Così il Pd vuole sfidare Berlusconi : Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l'idea di cancellare il canone Rai. Ma Calenda non ci sta: "Spero non sia davvero una proposta del Pd, sarebbe una presa in giro"

AL BANO CANDIDATO ALLE ELEZIONI?/ Berlusconi lo vuole con Toto Cotugno : "mi cercano tutti - ma io scelgo di…" : Al BANO Carrisi CANDIDATO ALLE Elezioni 2018? Berlusconi lo vuole con Toto Coturno nei collegi esteri, 'non entrerò mai in politica, ma mi cercano'.

Berlusconi vuole candidare Al Bano e Toto Cutugno nei collegi esteri : Alla trasmissione Porta a Porta Al Bano aveva confessato che chiuderà la carriera alla fine del 2018. ' Smetto di cantare il 31 dicembre del 2018. Spero di fare un grande concerto e poi farò il ...

