Berlusconi | flat tax e reddito di dignità prima dell’estate

Berlusconi : Flat tax nostro primo obiettivo : Silvio Berlusconi prosegue nella sua campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. Il Cavaliere è intervenuto ai microfoni di Radio 101 per spiegare il suo programma per il rilancio del Paese. E così Berlusconi sottolinea l'importanza dell'introduzione della Flat tax: "La Flat tax è il nostro primo obiettivo, la chiave di volta di tutta la nostra politica economica. In Italia c’è un livello di ...

Berlusconi : entro l'estate flat tax e reddito di dignità : Roma, 1 feb. , askanews, flat tax e reddito di dignità saranno priorità assolute per 'il governo di centrodestra' dopo il 4 marzo e potranno diventare legge 'prima dell'estate. E' la promessa di ...

Berlusconi smentisce il malore e torna alla carica su Flat tax e pensioni : Silvio Berlusconi sta bene. Lo ha confermato l’ex premier intervenendo questa mattina a Radio Radio, dopo che negli ultimi giorni si erano

Flat tax - il piano di Berlusconi : Così farò ripartire l'economia : "Con l'introduzione della Flat tax potremo far ripartire l'economia del nostro Paese e cancellare completamente anche le tasse sulla prima auto, sulla prima casa, sulle donazioni e sulla successione". Uno dei punti fondamentali del programma del centrodestra è "meno tasse, meno tasse, meno tasse". A illustrarlo è lo stesso Silvio Berlusconi che, in un video pubblicato oggi su Facebook (guarda qui), ...

Con la Flat Tax di Berlusconi stipendi da Premier League anche in Serie A : Ma il conto delle minori trattenute Irpef in busta paga lo pagherebbe l'erario. L'articolo Con la Flat Tax di Berlusconi stipendi da Premier League anche in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 gennaio : Renzi toglie il canone Rai e Grasso le tasse universitarie - Di Maio offre il reddito di cittadinanza - Berlusconi la flat tax : il Sondaggio La campagna delle promesse elettorali a cui nessuno crede Il web gratuito? Abbocca solo il 4% . Solo l’abolizione della legge Fornero è ritenuta credibile da una buona parte degli elettori (42%) di Antonio Noto* Sicuro è morto di Marco Travaglio Salve, sono un elettore del Piemonte e sento dire che ci mancherà tanto Fassino, dirottato in Emilia. Tranquilli, non vedevamo l’ora di liberarcene, e massima solidarietà ai compagni ...

Berlusconi difende la flat tax : "Deficit a zero entro il 2020" : 'A proposito del tetto al 3% ho detto che probabilmente era una cosa sbagliata ma se possibile lo manterremo: dipende dall'andamento della nostra economia', ha spiegato il Cavaliere a Radio24 , '...

Berlusconi difende la flat tax : Deficit a zero entro il 2020 : "Superare il tetto del 3% non è scandaloso, ma se possibile lo manterremo". Silvio Berlusconi spegne le polemiche nate dopo il suo viaggio a Bruxelles e ribadisce che lui e Salvini dicono "la stessa cosa"."A proposito del tetto al 3% ho detto che probabilmente era una cosa sbagliata ma se possibile lo manterremo: dipende dall'andamento della nostra economia", ha spiegato il Cavaliere a ...

Berlusconi convince l'Ue «Flat tax - ecco le cifre Nessun accordo col Pd» : Consenso sul programma del centrodestra, fiducia per il successo alle elezioni, apprezzamenti personali per il ritorno in campo di Silvio Berlusconi, considerato garante dell'europeismo dell'alleanza. Il leader di Forza Italia riparte da Bruxelles dopo aver centrato tutti gli obiettivi, nella due giorni in cui ha incontrato i vertici dell'Ue e del Ppe, insieme al regista dell'operazione, il presidente dell'europarlamento ...

Con Salvini funziona - con Berlusconi no Tutta la verità sulla flat tax. Inchiesta : La flat tax sta spaccando le elezioni politiche e potrebbe davvero rivoluzionare l'Italia: la cosiddetta tassa piatta da applicare ai redditi e alle imprese, per ridurre drasticamente la pressione fiscale, aumentare significativamente la liquidità a disposizione e incrementare consumi e... Segui su affaritaliani.it

Come la vuole Salvini funziona Come la propone Berlusconi no Tutta la verità sulla flat tax. Inchiesta : La flat tax sta spaccando le elezioni politiche e potrebbe davvero rivoluzionare l'Italia: la cosiddetta tassa piatta da applicare ai redditi e alle imprese, per ridurre drasticamente la pressione fiscale, aumentare significativamente la liquidità a disposizione e incrementare consumi e... Segui su affaritaliani.it

Il grafico che Berlusconi ha portato in Europa per la sua flat tax (ma che non convince la Lega) : Critiche che guardano alla sostanza della flat tax ("La progressività con la flat tax è una cosa molto debole e molto limitata", ha detto il ministro dell'Economia") e alle coperture. Ma come è ...

Il grafico che Berlusconi ha portato in Europa per la sua flat tax (ma che non convince la Lega) : La "rivoluzione" fiscale della flat tax targata Silvio Berlusconi poggia su un grafico (qui di seguito in anteprima Huffpost) che ha un obiettivo e almeno tre destinatari: il Pd, la Corte Costituzionale e la Lega. Lo scopo è dimostrare che l'impianto messo a punto prevede un'imposta progressiva: serve, al Cavaliere, per parare i colpi dei dem e del ministro-candidato Pier Carlo Padoan, ma anche per evitare una stroncatura della Consulta. ...

Berlusconi : Flat tax? Ecco le coperture : La Flat tax si può introdurre e ha le sue coperture. Silvio Berlusconi non ha dubbi e spiega in modo dettagliato come intende finanziare la sua "rivoluzione fiscale". Lo fa da Bruxelles dove ha incontrato tutti i vertici delle istituzioni europee: "In totale, sono 270 i miliardi di euro che vanno a coprire, secondo noi, i 100 mld del costo di questa rivoluzione fiscale che comprende l'introduzione della Flat tax. ...