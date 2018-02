BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 3 e lunedì 5 febbraio 2018

BEAUTIFUL/ Chi ha sparato a Quinn Fuller? I sospetti ricadono su Katie ma... (Anticipazioni 2 febbraio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 2 febbraio; qualcuno spara a Quinn Fuller mentre si trova all'esterno della terazza di villa Forrester. I sospetti ricadono subito su Katie...(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 07:53:00 GMT)

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 2 febbraio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 2 febbraio 2018: Quinn (Rena Sofer) resta vittima di un attentato: un proiettile riesce a sfiorarla mentre lei si trova sulla terrazza. Al tenente Baker, la donna rivela successivamente i suoi sospetti: crede la colpevole sia Katie (Heather Tom)… Nicole (Reign Edwards) svela alla sorella Maya (Karla Mosley) che forse non potrà più rimanere incinta a causa di alcune aderenze che rappresentano la ...

Anticipazioni BEAUTIFUL : WYATT rivede HOPE (puntate americane) : Le Anticipazioni per le prossime puntate americane di Beautiful sottolineano con una certa enfasi il primo incontro che WYATT Spencer avrà con HOPE Logan: è il primo faccia a faccia, peraltro del tutto casuale, che il ragazzo avrà con la sua ex moglie da quando la giovane è tornata a vivere a Los Angeles. Gli spoiler non chiariscono esattamente cosa i due si diranno, tuttavia descrivono il momento come quello carico di imbarazzo che può ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntate italiane dal 5 al 9 febbraio 2018 : chi vuole uccidere Quinn? Ridge le salva la vita : Amici di Beautiful, le trame della prossima settimana vi sconvolgeranno: le anticipazioni sulle puntate dal 5 al 9 febbraio 2018, infatti, riportano indietro nel tempo gli spettatori più longevi e che ben ricordano il clima che si respira con Sheila Carter nei paraggi. Cosa succederà? Katie continuerà a professarsi innocente e verrà scagionata, mentre Quinn si imbatterà in Sheila, che tornerà per chiedere scusa a Eric. La Carter vorrà ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : Ridge e Brooke - l’anello della discordia? Le ipotesi : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, un anello potrebbe rovinare la felicità ritrovata tra Ridge Forrester e Brooke Logan? Tale interrogativo, al momento, resta appunto solo tale, mancando a riguardo dei riferimenti nelle anticipazioni americane: Tuttavia una brevissima e (almeno apparentemente) innocua scena, andata di recente in onda negli Stati Uniti, rende piuttosto plausibile questa ipotesi sul futuro. Quello in questione non è ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 1° febbraio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 1° febbraio 2018: Rick (Jacob Young) e Maya (Karla Mosley) decidono di anticipare il rientro a casa da Parigi; i due coniugi sentono troppo la mancanza della figlioletta Lizzy… Katie Logan (Heather Tom) dà la colpa del suo licenziamento a Quinn Fuller (Rena Sofer)… Quinn è molto preoccupata per l’odio manifestatole da Katie ed è ancora traumatizzata dalle precedenti e pesanti ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntate dal 5 al 10 febbraio : Deacon spara a Quinn : “A volte ritornano”, è proprio il caso di dirlo! Personaggi riapparsi dal passato, alcuni partiti per l’estero, altri evasi dal carcere, altri ancora apparentemente morti per poi “resuscitare”… Tutto questo è Beautiful! E nelle prossime puntate italiane avremo il piacere (o il dispiacere!) di assistere a due rientri nella città di Los Angeles: Sheila Carter e Deacon Sharpe! Certamente il più plateale è quello ...

Anticipazioni BEAUTIFUL : STEFFY rifiuta BILL (puntate americane) : Come già anticipatovi, nelle recenti puntate americane di Beautiful, BILL Spencer (Don Diamont) si è nuovamente dichiarato a STEFFY (Jacqueline MacInnes Wood), incoraggiando la nuora a non opporsi all’annullamento voluto da Liam (Scott Clifton) ed accettare il fatto che il figlio non intende passare sopra quanto accaduto tra loro. BILL ha provato a convincere STEFFY ad uscire dalla sua bolla di autocommiserazione e vergogna per iniziare a ...

Anticipazioni BEAUTIFUL : IVY FORRESTER lascia la soap? (Puntate americane) : Ashleigh Brewer definitivamente fuori da Beautiful? Il misterioso caso di Ivy FORRESTER. Così potremmo definire la notizia diramata dal sito australiano Herald Sun che, in occasione di un’intervista con Ashleigh Brewer, riporta la definitiva uscita dell’attrice da Beautiful. Vanno però precisate due cose: intanto la produzione non si è espressa a riguardo e poi, soprattutto, nell’intervista non viene riportata alcuna frase in ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Liam lascia Steffy - Sally si fa avanti e torna Hope : Un bel mesetto quello che sta per terminare in America: le anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate di gennaio 2018 sono davvero molto ricche. Per un matrimonio che potrebbe essere finito per sempre, un nuovo triangolo potrebbe essere in arrivo, e nuovamente con Liam Spencer protagonista, suo malgrado, però. Cosa succederà? In sintesi, Liam scoprirà che Steffy lo tradirà con Bill e metterà fine al loro matrimonio, dando così speranze a ...

BEAUTIFUL anticipazioni 30 gennaio 2018 : Quinn in pericolo : Infuriata per il suo licenziamento, la Logan arriva a compiere un gesto inconsulto contro la designer.