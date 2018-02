Beach Volley | Menegatti-Giombini in Australia battono Suzuki-Murakami

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Menegatti/Giombini ok : primo turno superato : Arriva la prima vittoria stagionale per Marta Menegatti e Laura Giombini nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Di fronte le azzurre nella notte italiana avevano le giovani giapponesi Suzuki/Murakami che hanno creato qualche grattacapo alla coppia italiana soprattutto nel secondo set. Le azzurre sono partite forte vincendo il primo parziale senza problemi 21-12. Nel secondo set molto più ...

Beach Volley : svelate le principali novità del Manuale 2018 : Il documento è stato redatto al fine di garantire un ulteriore sviluppo della disciplina sulla sabbia e per questo sono state coinvolte attivamente tutte le varie componenti del mondo del Beach ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Traballi/Zuccarelli out in qualificazione. Stasera in campo Menegatti/Giombini : Non inizia nel migliore dei modi l’avventura azzurra nel torneo 1 Stella di Sheppartono in Australia. Gaia Traballi e Agata Zuccarelli, al primo torneo assieme, sono state sconfitte al primo turno di qualificazione dalle giapponesi Nagata/Kumada, al termine di un match molto combattuto. Le nipponiche hanno avuto la meglio 2-0, con entrambi i set conclusi ai vantaggi con lo stesso punteggio: 23-21. Alle azzurre non è mancato lo spirito ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Azzurre in campo nel torneo australiano : L’Italia al femminile del Beach volley prova a risollevare la testa dall’altra parte del mondo, a Shepparton, in Australia dove da questa notte va in scena il primo torneo 1 Stella del 2018. Livello tutt’altro che esaltante ma tutto sommato ideale per quelle che nella prima parte della stagione saranno le due coppie di riferimento del movimento femminile azzurro, Menegatti/Giombini e la nuova coppia formata da Traballi e ...

Beach Volley - l’assemblea della LIBV per la salvaguardia dei grandi raduni amatoriali : Con l’entrata in vigore del nuovo Manuale del Beach volley 2018 l’attività amatoriale della pallavolo su spiaggia rischia un brusco stop. Ai tornei autorizzati Fipav, tra questi c’erano le manifestazioni oceaniche di inizio e fine stagione, come ad esempio quelle di Bibione o Bellaria, momenti di aggregazione ma anche di grande promozione per il Beach volley a livello amatoriale e non solo, potranno partecipare solo atleti tesserati Fipav ...

Beach Volley - domani la riunione programmatica della LIBV : La Lega Italiana Beach volley torna ad alzare la voce dopo le polemiche dello scorso anno. Posto ai margini dell’organizzazione e della gestione dei vari tornei nazionali, l’Ente costituito nel 2016 si riunisce domani all’UNA Hotel di Bologna in assemblea per parlare di “futuro del Beach volley amatoriale Italiano. Analisi, considerazioni e proposte a seguito della divulgazione da parte della Federazione Italiana Pallavolo del nuovo Manuale del ...

Beach Volley : Lega convoca riunione club : ANSA, - ROMA, 25 GEN - La Lega italiana di Beach volley ha indetto una riunione sabato 27 gennaio a Bologna con le maggiori società italiane impegnate nell'organizzazione di grandi raduni Legati a ...

Beach Volley - i Mondiali 2019 si disputeranno ad Amburgo! I vincitori qualificati alle Olimpiadi 2020 : I Mondiali 2019 di Beach volley si disputeranno ad Amburgo (Germania). A comunicarlo è stata la FIVB che ha premiato la candidatura della città teutonica per la rassegna iridata che precede le Olimpiadi di Tokyo 2020. alle coppie vincitrici del torneo verrà anche garantito un pass per i Giochi nel Sol Levante. Ary Graça, Presidente della Federazione Internazionale, si è dichiarato molto soddisfatto: “La Germania è un mercato chiave per la ...

Beach Volley - European Tour 2018 : c’è un po’ d’Italia nel trionfo di Kvapilova/Kolocova a Pelhrimov : Profete in patria, come non era successo, ad esempio, a Brouwer/Meeuwsen che hanno dovuto aspettare una settimana per gioire ma avrebbero voluto tanto farlo sulla sabbia di The Hague. Kolocova/Kvapilova, sulla carta, sono la coppia numero due della Repubblica Ceca ma a Pelhrimov, nel primo Master Europeo della stagione, si sono prese una grande soddisfazione vincendo il torneo e con loro l’ex azzurro Andrea Tomatis che da quest’anno le allena ...

Beach Volley European Tour 2018 - Pelhrimov. La risalita dei campioni. Quante sorprese fra le donne : Si conclude oggi con semifinali e finali il primo master invernale dello European Tour al coperto a Pelhrimov in Repubblica Ceca. Semifinali grandi firme in campo maschile, tante sorprese invece tra le donne dove spiccano almeno tre coppie inattese nella top four. Tra gli uomini, dopo aver lasciato qualcosa per strada nella prima parte del torneo, i vice campioni del mondo in carica, gli austriaci Doppler/Horst e gli ex campioni del mondo, gli ...

Beach Volley donne : il "silenzio assordante" di Raffaelli e il centro di gravità permanente che non arriva mai : ... Dell'Anna, Feroleto, altri, il "grande vecchio"? Detto che la politica degli "orticelli" a compartimenti stagni ha sempre dato risultati tutt'altro che esaltanti , non solo sulla sabbia, il mondo ...

Beach Volley donne : il “silenzio assordante” di Raffaelli e il centro di gravità permanente che non arriva mai : Una frase (che annuncia un silenzio), a volte, può dire molto più di mille parole. La frase di cui il mondo del Beach volley (non solo italiano) discute oggi è quella pronunciata questa mattina da Andrea Raffaelli, ct azzurro del Beach al femminile, come risposta a precisa domanda del giornalista della Gazzetta dello Sport Pierfrancesco Catucci sulla gestione della coppia (o trio) di punta del movimento rosa: Menegatti/Giombini con l’aggiunta di ...

Beach Volley European Tour - Pelhrimov. Polonia e Repubblica Ceca sugli scudi nella prima giornata : Polonia e Repubblica Ceca piazzano due coppie a testa già nei quarti di finale del Master Europeo di Pelhrimov che ha vissuto oggi, senza binomi italiani al via, la prima giornata di gare del tabellone principale. In campo maschile due delle coppie già ai quarti sono polacche, con Losiak/Kantor che mantengono le promesse della vigilia e Prudel/Szalankiewicz bravi a battere i vice campioni del mondo Doppler/Horst, costretti a passare dagli ...

Beach Volley : Rossi-Caminati eliminati a Pelhrimov : Pelhrimov (REPUBBLICA CECA)- Nell'European Masters di Pelhrimov, torneo di Beach Volley del circuito Cev, gli azzurri Ranghieri-Caminati dopo aver superato il 1° turno delle qualificazioni, grazie al ...