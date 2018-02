Bambina di 9 anni partorisce la sorella con il tacito assenso della madre : E' sempre la solita storia. Da che mondo è mondo, un uomo e una donna danno la vita ad una creatura, che dovrebbe diventare il fulcro della famiglia, lo scopo della loro esistenza. Quel piccolo esserino che cresce tra le loro braccia, che nutrono, vestono, lavano ogni giorno, è la loro carne, il loro sangue. Ma per casi alla maggioranza delle persone impossibili da concepire e metabolizzare, e in purtroppo largo aumento, i genitori diventano i ...

Frittata al formaggio in mensa - grave Bambina allergica di 7 anni : L'Ospedale San Paolo di Milano , Ansa, Una bambina di sette anni è stata ricoverata per due giorni all'ospedale San Paolo a causa di una grave reazione allergica dovuta al pasto che le è stato servito ...

Barbara Tabita : "Ho rischiato di morire - 2 anni fa sono stata colpita da una ischemia cerebrale. Ora aspetto una Bambina" : ROMA - ?A 42 anni è quasi un miracolo, quasi non ci speravo più?. Buongiorno #caffelatte #winterwonderland #breakfast ????? Un...

Muore una Bambina di cinque anni : malore in casa sotto gli occhi dei genitori : Cerreto Guidi (Firenze), 25 gennaio 2018 - Tragedia in una casa di Lazzeretto, a Cerreto Guidi . Una bambina di cinque anni è morta dopo aver avuto un malore in casa. E' accaduto intorno alle 17.30. ...

Violentò bimba di 6 anni : nuova accusa di abusi su Bambina down : Milano, 22 gen. (askanews) Non solo la bambina cinese di 6 anni violentata nell'androne di un palazzo della cosiddetta chinatown di Milano. Sergio Marziano, il 42enne arrestato nell'ottobre scorso per ...

Salerno - precipita di notte dal terzo piano : gravissima Bambina di 10 anni : E' in progonosi riservata ma non corre pericolo di vita la bambina di 10 anni di Scafati che la notte scorsa è precipitata dal balcone del terzo piano della sua abitazione. Soccorsa da un'ambulanza ...

morta Lucy Parke - la Bambina 'centenaria' di 8 anni. I genitori : 'Il suo sorriso era la nostra forza' : Le foto di Aaliyah Hart, la bebè più piccola del mondo, ieri e oggi: ora ha 14 anni e sta benissimo - FOTOGALLERY LA RICERCA - Al mondo c'è un'unica fondazione che si occupa esclusivamente di ...

Valanga in Val Venosta - muoiono una Bambina di 11 anni e la madre : ROMA - Non ce l'ha fatta una bambina di 11 anni estratta dalla Valanga in Alta Val Venosta, caduta nel primo pomeriggio nella zona di Malga San Valentino sopra il lago di Resia, nei pressi del centro ...

Bambina di 8 anni con il corpo da anziana : ecco la storia di Lucy Video : #Lucy Parke era una Bambina di soli 8 anni di Ballyward, nell'Irlanda del Nord. La piccola, nonostante la sua giovane eta', appariva in un corpo da centenaria perchè affetta dalla sindrome di Hutchinson-Gilfor. Tale malattia è conosciuta anche con il nome di progeria ed altera la fisicita' del corpo di un essere umano, portandolo ad un invecchiamento precoce anche se non cambiano le funzioni mentali. Esistono tre forme di progeria: quella ...

Lucy Parke/ Morta la Bambina di 8 anni con il corpo da anziana : “Ora è libera dal dolore” : Lucy Parke, Morta la bambina di 8 anni con il corpo da anziana: “Ora è libera dal dolore”. Le ultime notizie sulla piccola che soffriva della sindrome di Hutchinson-Gilford, la progeria.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:53:00 GMT)

La Polizia Locale ritrova Bambina di 6 anni sperduta a Castel Sant’Angelo : Durante la consueta attività di contrasto all’abusivismo commerciale in area Vaticana, che ha consentito 27 sequestri tra penali e amministrativi, per un totale di 580... L'articolo La Polizia Locale ritrova bambina di 6 anni sperduta a Castel Sant’Angelo su Roma Daily News.

Colpita da batterio killer Bambina muore a 9 anni : Si è spenta a soli nove anni Carlotta Trevisan, la Bambina ricoverata da quattro mesi all'ospedale di Padova per aver contratto la sindrome emolitico-uremica, conosciuta come Seu. La bimba era stata Colpita da un batterio killer mentre si trovava in vacanza in montagna in parrocchia. La notizia del decesso è stata data dal padere su Facebook con poche parole piene di dolore: "Addio piccola mia". L'infezione ...