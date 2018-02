Atlantia si aggiudica gara in Cile tramite controllata Grupo Costanera : Atlantia si è aggiudicata in Cile la gara per la concessione del progetto Conexión Vial Ruta78 Hasta Ruta 68 , Ruta 78-68 , , tramite la controllata Cilena Grupo Costanera . Il progetto consiste nella ...