Asteroide in arrivo : passerà molto vicino alla Terra : Occhi al cielo il prossimo 4 febbraio: alle ore 22:30 italiane, si potrà osservare il passaggio dell' Asteroide potenzialmente pericoloso 2002 AJ129, che a quell'ora raggiungerà...

Asteroide 'POTENZIALMENTE PERICOLOSO' IN ARRIVO : Insomma: non sarà la fine del mondo, ma fa certo impressione l'idea di un oggetto dalle notevoli dimensioni che passa a una distanza così ravvicinata dalle nostre teste. Un enorme masso volante L'...

In arrivo l’Asteroide Phaethon e la pioggia di stelle cadenti più bella dell’anno : ecco come osservare il misterioso oggetto e le Geminidi : Occhi rivolti al cielo nelle prossime notti per le stelle cadenti che caratterizzano il mese di dicembre: arriva lo sciame meteorico delle Geminidi. Il periodo di massima attività quest’anno va dal 10 al 15 con picco il tra il 13 ed il 14. Queste meteore tendono a essere particolarmente numerose, brillanti e possono lasciarsi dietro lunghe e persistenti scie visibili a occhio nudo. Secondo gli esperti lo spettacolo sarà il più intenso del 2017, ...