Asia Argento contro le attrici di Dissenso Comune | Facile non fare i nomi

124 DONNE DEL CINEMA ITALIANO CONTRO LE MOLESTIE/ Asia Argento : "E' arrivata la letterina..." : Dissenso comune, la lettera manifesto firmata da 124 DONNE tra registe, attrici e produttrici: le parole di Riccardo Scamarcio e Cristina Comencini sull'iniziativa.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:42:00 GMT)

Asia Argento contro DissensoComune 'Troppo poco - troppo tardi' - People - Spettacoli : Un manifesto condiviso da tante donne che lavorano nel mondo dello spettacolo, senza però l'adesione dell'attrice che per prima si è esposta nell' inchiesta di Ronan Farrow pubblicata sul New Yorker ...

Molestie - Asia Argento contro la lettera delle attrici italiane - : "Contestano l'intero sistema ma si guardano bene dal fare nomi", ha scritto sui social in merito al manifesto 'Dissenso comune', firmato da 120 donne del mondo dello spettacolo

Perché non c'è Asia Argento nell'appello delle attrici italiane contro le molestie : Le attrici e registe italiane scendono in campo contro le molestie. Ma non c'è Asia Argento, la 'pasionaria' dalle cui dichiarazioni ha avuto eco in Italia il caso Weinstein. In 124, da Giovanna Mezzogiorno a Paola Cortellesi, da Alba e Alice Rohrwacher a Jasmine Trinca, da Valeria Golino a Cristiana Capotondi, da Roberta Torre a Laura Bispuri hanno firmato il documento 'Dissenso comune' ...

Molestie - il Dissenso Comune delle attrici italiane : la stoccata di Asia Argento : Centoventiquattro attrici e lavoratici del mondo dello spettacolo hanno sottoscritto una lettera per denunciare le Molestie e gli abusi di potere nei confronti delle donne. Il caso Weinstein e le numerose denunce delle star americane nei confronti del facoltoso produttore americano hanno spinto le artiste italiane a firmare il documento chiamato Dissenso Comune. La presa di posizione delle attrici italiane ha fatto il giro del web ed è diventata ...

Asia Argento - lo psicodramma femminista sul manifesto delle 124 attrici italiane : 'Facile così - senza far nomi' : Non tira una buona aria tra le femministe italiane. Poco dopo la pubblicazione della lettera che 124 attrici hanno fimrato per denunciare il 'sistema di potere' contro le molestie e gli abusi maschili ...

"Facile denunciare senza fare nomi". Asia Argento e Miriana Trevisan contro il manifesto delle 120 attrici : Facile denunciare senza far nomi. È questa in sintesi l'accusa di Asia Argento alle 124 donne che lavorano nel cinema italiano che hanno firmato una lettera aperta per mettere all'indice il sistema di potere intorno alla Settima Arte. "Finalmente è arrivata la letterina di Babbo Natale delle "donne del cinema italiano" contro le molestie. Contestano l'intero sistema ma si guardano bene dal fare nomi. Nei prossimi giorni ...

Women’s March Rome. J’accuse di Asia Argento a Silvio Berlusconi : E’ Silvio Berlusconi il bersaglio di Asia Argento. L’attrice ha preso parta a Roma in Piazza Santi Apostoli alla Women’s March Rome. La figlia di Dario Argento è stata il simbolo della marcia contro le molestie. Con look della manifestante, dal palco…Continua a leggere →

Asia Argento/ Il comizio contro Berlusconi alla Women's March 2018 : Women's March 2018, un anno dopo. Le donne manifestano contro le molestie, negli Usa ma anche in tutto il mondo, a un anno dopo la prima edizione(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Asia Argento contro Giulia Bongiorno : 'Ha difeso un mafioso e non vuole tutelare le donne' : Giulia Bongiorno è finita in queste ore al centro di polemiche anche all'interno della Lega per la sua candidatura nel partito di Salvini. Anche Asia Argento si scaglia contro di lei sui social. 'L'...

Il movimento femminista #MeToo in piazza a Roma con Asia Argento : Roma, (askanews) - Una manifestazione del movimento femminista internazionale per gridare anche a Roma "#MeToo", contro le molestie e le discriminazioni verso le donne. Si è tenuta stamattina a piazza ...

La "Women's march" torna a Roma - in piazza anche Asia Argento : Una manifestazione colorata, scandita dalle canzoni e dagli slogan quella che si è svolta stamattina, sabato 20 gennaio, a piazza Santi Apostoli, organizzata dal movimento femminista internazionale a cui ha partecipato anche l’attrice...