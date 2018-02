Asburgica e mediterranea. 8 cose da vedere a Trieste in un weekend : Il suo essere una città Asburgica ma al contempo mediterranea fa di Trieste un luogo unico, ricco di storia e di posti interessanti da scoprire. Ideale per chi ama il mare e la cultura, si può visitare anche in un weekend.Per chi ha in programma un viaggio per la prossima primavera, qualche idea su cosa fare e cosa vedere in un paio di giorni nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.1 - Visitare il castello di MiramareL'imponente ...