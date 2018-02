Archeologia | le armi erano mortali anche nella preistoria

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Due archeologi dell’Università di Washington hanno ricreato leappuntite utilizzate nell’era postglaciale Artica, 14.000 anni fa, basandosi su reperti rinvenuti in alcuni siti archeologici in Alaska: è emerso che i cacciatori-raccoglitori dellaavevano a disposizione. Lo studio, condotto da Janice Wood e Ben Fitzhugh, pubblicato su Journal of Archaelogical Science, ha analizzato tre tipi di, con punte di lama, di osso e di pietra: è emerso che le lamepiù efficaci delle punte di pietra o di osso sulle piccole prede, mentre lecon punte ossee penetravano più in profondità causando ferite più piccole; lecon punte di pietra invece provocavano ferite più larghe. L'articolo: lesembra essere il primo su Meteo Web.