Archeologia | la datazione al radiocarbonio svela una fossa comune in Inghilterra

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Un team di archeologi, guidato da Cat Jarman del Dipartimento di Antropologia edell’Università di Bristol, ha scoperto che unarinvenuta negli anni ’80 risale all’epoca dei Vichinghi e potrebbe essere stata il luogo di sepoltura della Grande Armata danese morta in guerra. Anche se inizialmente si pensava che i resti fossero associati ai Vichinghi, laalsembrava suggerire che la tomba contenesse ossa raccolte in diversi secoli. Ora una nuova ricerca scientifica mostra che non è così e che le ossa sono tutte coerenti con una data alla fine del IX secolo. La documentazione storica afferma che la Grande Armata danese svernò a Repton, nel Derbyshire, nell’873 d.C e condusse il Re marciano all’esilio. Gli scavi condotti presso la Chiesa di St. Wystan a Repton negli anni ‘70 e ’80 hanno scoperto diverse tombe vichinghe e un ossario di circa ...