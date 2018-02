Apple supera Samsung nelle vendite dell’ultimo trimestre del 2017 ma la star è BBK Group

Amazon primo marchio al mondoVale 150 mld : in un anno +42%Superati Google e Apple . La classifica : Amazon è il marchio dal maggior valore economico al mondo, davanti ad Apple e Google . Il gigante dell’e-commerce ha incrementato in un anno il proprio valore del 42% per un totale di 150.8 miliardi di dollari Segui su affaritaliani.it

Apple - via alla sostituzione delle batterie a 29 euro : prezzo ridotto anche per iPhone che superano test : Questa opzione, valida da subito in tutto il mondo fino a dicembre 2018, secondo quanto confermato a MacRumors sarà disponibile anche per le batterie che superano i test diagnostici di Apple, dunque ...