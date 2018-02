Antonio Ricci Flavio Insinna? Si è fatto male da solo!

Striscia – Sanremo : Antonio Ricci contro Claudio Baglioni : Antonio Ricci contro Claudio Baglioni e Sanremo L’ultima news sul Festival di Sanremo 2018 riguarda il duro attacco che Antonio Ricci , il ‘papà’ di Striscia la notizia, riserva in queste ore a Claudio Baglioni . Ricci , infatti, si scaglia contro il direttore artistico della 68esima edizione della popolare kermesse in una intervista pubblicata in data odierna, venerdì 2 febbraio 2018, sulle pagine de Il Messaggero. Lo fa ...

Sanremo 2018 - Antonio Ricci al Corriere : “Claudio Baglioni? Non lo reggo da sempre. Piaceva ai fasci. Ora se gli si dà fuoco sparge odore di plastica in tutto il Paese” : Antonio Ricci è uno che non le manda certo a dire. E in un’intervista al Corriere della Sera dà la sua opinione, non proprio in punta di fioretto, sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni: “Non lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo. Sono cresciuto nel ‘68, gli anni della protesta, gli anni di Tenco e Paoli, di Guccini e De André… poi arriva questa melensa creatura dalla maglietta fina che canta passerotto non andare via. ...