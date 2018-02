Antonio Ricci contro Claudio Baglioni prima di Sanremo 2018 | “Il botulino gli intoppa i

Striscia – Sanremo : Antonio Ricci contro Claudio Baglioni : Antonio Ricci contro Claudio Baglioni e Sanremo L’ultima news sul Festival di Sanremo 2018 riguarda il duro attacco che Antonio Ricci, il ‘papà’ di Striscia la notizia, riserva in queste ore a Claudio Baglioni. Ricci, infatti, si scaglia contro il direttore artistico della 68esima edizione della popolare kermesse in una intervista pubblicata in data odierna, venerdì 2 febbraio 2018, sulle pagine de Il Messaggero. Lo fa ...

Antonio Ricci : "Baglioni? Non lo sopporto. Era il cantante preferito dei fascisti. Oggi il botulino gli intoppa i ragionamenti del cervello" : A pochi giorni dalla partenza di Sanremo Antonio Ricci, ideatore di "Striscia la Notizia", si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri nei confronti di Claudio Baglioni, conduttore della sessantottesima edizione del festival della musica italiana, che a Il Corriere della Sera ha rivelato la sua antipatia per il cantautore italianoNon lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo. Baglioni era il cantante preferito dei fascisti, dei La ...

Antonio Ricci/ Contro Baglioni - Insinna e Fazio ma promuove Mika : Antonio Ricci: “Avrei dato fuoco a Claudio Baglioni. Flavio Insinna? Quando vedo lui mi sento un figo”. Il “papà” di Striscia la Notizia attacca Fabio Fazio ma promuove Mika.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 08:46:00 GMT)

Antonio Ricci : «Baglioni? Non lo reggo - piaceva ai fasci Io gli avrei dato fuoco» Foto : L’ideatore di «Striscia la notizia» a ruota libera: il botulino gli annebbia le idee, ho salvato il Pd da Insinna, Grillo ama il casino. E da lunedì 5 arrivano Ficarra e Picone

Antonio RICCI/ Dopo Claudio Baglioni e Flavio Insinna attacca Fabio Fazio : “Non vuole concorrenza in Rai” : ANTONIO RICCI: “Avrei dato fuoco a Claudio Baglioni. Flavio Insinna? Quando vedo lui mi sento un figo”. Il “papà” di Striscia la Notizia attacca anche Roberto Benigni e Fabio Fazio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 23:00:00 GMT)

Antonio Ricci/ Dopo Claudio Baglioni e Flavio Insinna - tocca a Roberto Benigni : “Si è rintanato in una teca” : Antonio Ricci: “Avrei dato fuoco a Claudio Baglioni. Flavio Insinna? Quando vedo lui mi sento un figo”. Il “papà” di Striscia la Notizia torna all'attacco: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 21:08:00 GMT)

Antonio RICCI/ Parole di fuoco contro Claudio Baglioni e Flavio Insinna : bravissimo a rompere le scatole : ANTONIO RICCI: “Avrei dato fuoco a Claudio Baglioni. Flavio Insinna? Quando vedo lui mi sento un figo”. Il “papà” di Striscia la Notizia torna all'attacco: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:52:00 GMT)

Antonio Ricci/ Avrei dato fuoco a Claudio Baglioni. Flavio Insinna? Quando vedo lui mi sento un figo : Antonio Ricci: “Avrei dato fuoco a Claudio Baglioni. Flavio Insinna? Quando vedo lui mi sento un figo”. Il “papà” di Striscia la Notizia torna all'attacco: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:34:00 GMT)

Sanremo 2018 - Antonio Ricci al Corriere : “Claudio Baglioni? Non lo reggo da sempre. Piaceva ai fasci. Ora se gli si dà fuoco sparge odore di plastica in tutto il Paese” : Antonio Ricci è uno che non le manda certo a dire. E in un’intervista al Corriere della Sera dà la sua opinione, non proprio in punta di fioretto, sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni: “Non lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo. Sono cresciuto nel ‘68, gli anni della protesta, gli anni di Tenco e Paoli, di Guccini e De André… poi arriva questa melensa creatura dalla maglietta fina che canta passerotto non andare via. ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Antonio Ricci commenta il successo del suo tg satirico : Questa sera, giovedì 1° febbraio, alle 20.40 su Canale andrà in onda la nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA condotta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio le veline.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:35:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA/ Buoni ascolti per il tg satirico di Antonio Ricci - ma... : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, mercoledì 17 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 14:20:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ancora ottimi ascolti per il programma di Antonio Ricci : Oggi, martedì 19 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA, il tg satirico condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker. In studio anche le veline Shaila e Mikaela.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 13:05:00 GMT)

Antonio Ricci/ Il papà di Striscia : “Grillo - torna a fare spettacolo! Flavio Insinna? Ecco cosa gli chiederei” : Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia in una lunga intervista ripercorre il successo del suo Tg satirico, parla del suo rapporto con la morte, di Flavio Insinna e della politica.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 19:46:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, mercoledì 13 dicembre, alle 20.40 su Canale 5. Al timone del programma ritroveremo Ezio Greggio e Michelle Hunziker.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 13:40:00 GMT)