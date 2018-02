Anna Galiena direttore per un giorno a Leggo | ' La mia vita controcorrente'

Romanzo Famigliare / Anticipazioni seconda puntata e diretta : Anna Galiena guest star : Romanzo Famigliare, Anticipazioni del 9 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 1. Micol scopre che dovrà abortire per via di un problema al bambino, ma Emma scopre la verità. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:20:00 GMT)