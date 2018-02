Amici 17 | Michele Bravi si confronta con Luca dopo la lite con Zerbi

Michele Bravi a Blogo : "Third Wheel Italia? Programma fresco. Ad Amici fratello maggiore dei ragazzi. Non parteciperò a Sanremo 2018" (video) : Michele Bravi, a di casa di Third Wheel Italia accanto ad Alice Venturi, svela, in anteprima, alcune curiosità che riguardano il dating show in auto in onda da oggi, 14 dicembre, su AwesomenessTv Italia (in esclusiva su Vodafone TV). Il giovane cantante, inoltre, nella lunga intervista, ha parlato anche della sua partecipazione ad Amici 17 come tutor dei cantanti e della possibilità (caduta sul nascere) di vederlo sul palco di Sanremo ...