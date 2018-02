Amici 17 Anticipazioni e news | nuovi scontri nella puntata di oggi?

Amici 17/ Anticipazioni e news : dopo l’eliminazione Mose ci riprova e pubblica il nuovo singolo : Amici 17, Anticipazioni e news: Mose dopo l'eliminazione dalla scuola più talentuosa d'Italia, ci riprova con il suo nuovo singolo dal titolo "Ho paura", riuscirà ad emergere?(pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 04:32:00 GMT)

Amici 2018 anticipazioni lunedì 29 gennaio : i cantanti a rischio eliminazione : Tutti in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 29 gennaio: cosa succederà? Di sicuro assisteremo a una nuova puntata della soap su Luca Vismara e Rudy Zerbi, detto "professor Rodolfo": abbiamo lasciato la classe in attesa del verdetto della sfida tra Luca e Einar, che nella puntata di oggi era un po' sottotono ma non pensiamo rischi di uscire. Di sicuro Rudy dirà la sua sulla sfida e commenterà l'esibizione di Luca, quindi ...

Amici 17 - anticipazioni : brutto colpo per Rudy Zerbi : Ad Amici 17, secondo le ultime anticipazioni riguardanti la parte di puntata di sabato scorso che non è andata in onda, il professore di canto Rudy Zerbi ha dovuto incassare un brutto colpo. Cosa è accaduto? Ebbene sabato scorso pare esserci stata una vera e propria ‘rivolta degli schiavi’. Chiamarla così forse è leggermente fuori luogo, ma serve per far rendere bene l’idea. Dopo la sfida vinta da Vittorio, ballerino che nessun ...

Amici 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano : Ghali e Paola Turci "ospiti" (27 Gennaio 2018) : Amici 17, Anticipazioni e diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 27 gennaio : sfide - ospiti e concorrenti a rischio eliminazione : Amici di Maria De Filippi del 27 gennaio vedrà in sfida nuovi concorrenti che disputeranno nuove prove per continuare a essere nella classe del talent show di Canale 5. La sfida a squadre procederà come ogni settimana. Il Ferro in sfida contro il Fuoco, una la squadra vincitrice e tutti gli altri concorrenti a rischio eliminazione, sottoposti al giudizio dei docenti del programma in base alla relativa categoria di appartenenza. Ci sono ...

Amici 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano : Vittorio vincerà la sfida? (27 Gennaio 2018) : AMICI 17, Anticipazioni e diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 05:13:00 GMT)

Amici 2018 - ecco gli eliminati di sabato e tutte le altre anticipazioni : puntata di fuoco! : E non mancano nemmeno questa volta le anticipazioni di sabato 27 gennaio di Amici 2018. Chi saranno gli eliminati? Questa è la domanda che si pongono tutti i telespettatori, visto che è sempre costretto ad abbandonare la scuola almeno un concorrente: nell'ultima puntata non è avvenuta nessuna eliminazione per via del destabilizzante provvedimento disciplinare, che è costato caro al ballerino Nicolas De Souza (mentre Vittorio è finito in sfida ...

Amici 17/ Anticipazioni e news : Zic “innamorato” di Annalisa? Valentina in lacrime con Goodson : Amici 17, Anticipazioni e news verso il serale: Zic incontra Annalisa che gli fa i complimenti per le esibizioni e il talento, Valentina invece, piange per Goodson.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 04:06:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni : la bella notizia di Maria De Filippi e la rivalità tra Emma e Carmen : Amici 17, Anticipazioni 24 gennaio 2018. Ottima notizia per gli allievi: Maria De Filippi svela che non ci saranno eliminati questa settimana, ma gli esami continuano...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:30:00 GMT)

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 22 gennaio : eliminati e sfide improbabili : Sappiamo che attendete le anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 22 gennaio per scoprire come andrà a finire la sfida a squadre, che in questa puntata non ha avuto molto spazio a causa degli esami di riammissione dei quattro allievi temporaneamente espulsi sabato scorso. Oggi è successo un po' di tutto, ma una decisione della commissione di danza ci ha sorpreso più di tutte: i professori non avrebbero riammesso Vittorio, alla fine invece è stato ...

