Amazon cerca operatori di magazzino

Alexa parlerà italiano e Amazon cerca esperti per il centro di Torino. Ecco i requisiti : In Italia ancora non c’è, ma in Usa Amazon Echo è il coinquilino ideale cui nessuno più vorrebbe rinunciare. E a giudicare dalle offerte di lavoro presenti sul sito di Amazon Italia, l’attesa per il nostro Paese potrebbe finire presto. Il centro di sviluppo Amazon di Torino è infatti alla ricerca di candidati esperti in scienze applicate, del linguaggio e ricercatori senior di tecnologie dei processi. ...