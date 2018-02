Amazon | Calenda | mai braccialetti in Italia 

Braccialetti Amazon - Calenda : mai da noi : 14.49 Il ministro dello Sviluppo Economico Calenda torna sulla vicenda dei Braccialetti elettronici di Amazon. "Ho spiegato loro che gli unici Braccialetti che facciamo in questo Paese sono quelli che produce la nostra gioielleria. Ho spiegato, e del resto hanno capito, che una cosa come quella -che non è in uso,ma è stata brevettata in Italia- non ci sarà mai", dice Calenda.

