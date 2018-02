Amazon | Calenda | ' Braccialetti mai in Italia'

Calenda e Di Maio contro i braccialetti Amazon : 'In Italia mai' : ... in questo caso sembrerebbe quasi che i giganti che operano nel sistema e nell'economia digitale pensino già di robotizzare l'uomo, facendo un ulteriore salto in quella direzione". "È una direzione ...

