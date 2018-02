Amazon | braccialetto elettronico Speculazioni fuorvianti | l' azienda fa

Il braccialetto di Amazon irrompe nella campagna elettorale : è maggioranza di no : La nostra economia sociale di mercato è finalizzata a valorizzare il lavoratore e il suo benessere. E' inaccettabile considerare l'essere umano come robot o peggio'. Il 'no' dei partiti Interviene ...

Braccialetto ai dipendenti : bufera su Amazon.'E' il nuovo schiavismo' : Secondo il colosso dell'e-commerce il dispositivo serve per ottimizzare le operazioni. In Italia non arriverà, ma altri problemi hanno portato ad uno sciopero alla vigilia di Natale. Questa mattina il ...

Braccialetto - Amazon : «Speculazioni» : E’ ancora solo un brevetto ma fa già parecchio discutere: il colosso della distribuzione replica alle accuse e il ministro dello sviluppo economico tranquillizza i lavoratori

Amazon brevetta braccialetto elettronico per ottimizzare il lavoro dei dipendenti. Ed è subito polemica : L’espansione globale registrata da Amazon negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, e le ha permesso di crescere anche al di fuori degli USA raggiungendo i principali paesi d’Europa con centri di smistamento per la gestione delle spedizioni, in modo da ottimizzare l’attività della società rendendo ancora più veloci le consegne a prescindere dal paese dal quale si effettuano ordini sul celebre portale online. Uno dei punti ...

Amazon - il braccialetto controlla-lavoratori è una fake news? : La notizia del brevetto di Amazon per un braccialetto elettronico da far indossare ai lavoratori e renderli più efficienti è stata al centro del dibattito politico italiano, in piena campagna elettorale. I leader dei principali partiti hanno commentato la news, a partire dal presidente del consiglio Paolo Gentiloni (Pd): “La sfida è costruire lavoro di qualità e non lavoro con il braccialetto” ha detto il premier, seguito a ruota da Laura ...

Braccialetto Amazon - Tajani : 'Inaccettabile uomo robot' - : Continuano le polemiche sul dispositivo brevettato dal colosso dell'e-commerce che risponde: "Speculazioni fuorvianti". Questa mattina incontro tra il ministro Poletti e una delegazione dell'azienda

Cosa sappiamo davvero sul braccialetto elettronico di Amazon : Il brevetto di Amazon scatena le polemiche, ma al momento non è automatico che l'azienda applichi il dispositivo al lavoro dei suoi magazzinieri

Amazon - per il Garante della Privacy il braccialetto non si può usare : Roma, 2 feb. , askanews, Il bracciale elettronico Amazon 'sarebbe in contrasto con l'ordinamento in materia di protezione dati non solo in Italia, ma anche in Europa'. Lo ha detto a Radio Radicale il ...

Il braccialetto di Amazon? Perché in Italia non si potrebbe utilizzare : Limitando lo sguardo al nostro Paese, sono diversi i motivi per i quali un apparecchio del genere sarebbe inutilizzabile, almeno con le funzionalità descritte dai media. Vediamo quali ...

Amazon brevetta un braccialetto per controllare ordini e lavoratori : (Foto: Getty Images/Emanuele Cremaschi) Amazon potrebbe dotare i propri addetti alla logistica di un braccialetto elettronico con il quale trasmettere ordini e velocizzare le operazioni di consegna. Il computer da polso, brevettato dalla multinazionale dell’ecommerce, guiderà i dipendenti verso i prodotti che dovranno impacchettare e rendere disponibili per la consegna. Il sito Geek Wire ha ricostruito il funzionamento del braccialetto. ...

Braccialetto per i dipendenti - scoppia il caso Amazon. Interviene Gentiloni : Dovrebbe essere indossato per migliorare tutte le attività nei magazzini: è un brevetto presentato dal colosso dell'e-Commerce. Duro intervento del premier: la vera sfida deve essere sulla qualità del ...

Braccialetto per dipendenti - Amazon : sempre rispettato norme lavoro : Dopo le polemiche esplose per il brevetto depositato da Amazon per braccialetti elettronici capaci di ottimizzare il lavoro dei dipendenti, l'azienda fa sapere di aver sempre rispettato "in maniera ...

Gentiloni contro Amazon : «Si lavora con sfida sulla qualità - non con il braccialetto» Video : Il colosso dell’e-commerce brevetta dispositivi elettronici pensati per la produttività . Il premier: «Non è quello che serve». L’azienda: «Rispettiamo le leggi»