Altered Carbon non mantiene le sue promesse

A Milano si può cambiare il proprio corpo con Altered Carbon : Con l’arrivo il 2 febbraio su Netflix della serie tv cyberpunk Altered Carbon, che parla di un futuro in cui potremo cambiare a piacimento il nostro corpo mantenendo intatta la personalità, a Milano è spuntata un’iniziativa che invita a provare i panni di un altro. Da oggi fino al 6 febbraio presso la Coin di Piazza V Giornate a Milano sarà infatti possibile partecipare a un’attività veramente singolare. Una volta entrati si viene infatti ...

Cast e personaggi di Altered Carbon su Netflix dal 2 febbraio : Joel Kinnaman protagonista di una moderna reincarnazione : Fantascienza sempre più dark e sempre più protagonista al cinema e nel mondo della serialità americana e la conferma arriva anche grazie al Cast e personaggi di Altered Carbon disponibile dal 2 gennaio su Netflix. La strada aperta da Black Mirror, la serie di nicchia di casa Netflix, sembra aver convinto gli addetti ai lavori a lanciarsi a capofitto su quel sottile confine tra realtà e fantascienza, quel limite che sembrava invalicabile e che ...

Fantascienza e botte : Altered Carbon - la serie TV di Netflix : ... verranno messi online tutti insieme, venerdì 2 febbraio, sulla piattaforma di streaming Netflix. Gli abbonati potranno poi decidere quando vederli e se farlo in una maratona oppure no. CI SARÀ UNA ...

James Purefoy su Altered Carbon : “Fare l’attore è la cosa più vicina all’immortalità della serie” : Altered Carbon arriverà su Netflix il 2 febbraio e in attesa di goderci questa nuova serie tv cyberpunk abbiamo fatto quattro chiacchiere con i due attori che vi hanno recitato: James Purefoy e Renée Elise Goldsberry. Altered Carbon racconta di un futuro in cui le persone non muoiono più perché possono scaricare la propria coscienza su un dischetto da inserire ogni volta in un corpo nuovo e, volendo, diverso. Purefoy interpreta Laurens Bancroft, ...

Altered Carbon è cyberpunk hardcore con una morale d’acciaio : Il punto di partenza di Bay City, il successo cyberpunk firmato Richard K. Morgan che Netflix ha tradotto in una serie di 10 puntate , Altered carbon, in linea dal prossimo 2 febbraio, è semplice ma, come dice il protagonista Joel Kinnaman, di quelli che «creano una serie di conseguenze che rendono il racconto tutto tranne che banale e tanto fisico quanto ‘esistenziale’», un progetto intensamente action che però parla parecchio allo ...

Altered Carbon - serie fantasy cyberpunk : ROMA, 27 GEN - Vorresti vivere per sempre se ne avessi la possibilità? A quale costo? Le possibilità sono infinite 300 anni avanti nel futuro. Basato sul classico romanzo noir cyberpunk di Richard K. ...

L'eternità diventa infernale in "Altered Carbon"" : Se tutto quello che è contenuto in una mente umana potesse essere digitalizzato, in un dispositivo noto come la pila, e magari riversato da un corpo ad un altro? È questo il principale tema che ...

Altered Carbon - trailer e poster della serie Netflix : Nessuno vive per sempre... nemmeno nel mondo di , dove è possibile ottenere facilmente l'immortalità e cambiare il corpo fisico proprio come si cambia un paio di scarpe. debutterà su Netflix venerdì 2 febbraio 2018.

Netflix al CES 2018 per promuovere Altered Carbon : La piattaforma di streaming on demand è sbarcata al CES 2018 in un modo davvero inaspettato. Il motivo? promuovere Altered Carbon , la nuova serie Sci-fi in arrivo su Netflix il prossimo 2 febbraio . Netflix al CES ...

Altered Carbon - arriva su Netflix la distopia cyberpunk immaginata da Richard K. Morgan : Una storia di omicidio, amore, sesso e tradimento ambientata nel futuro, in una società completamente trasformata dalle nuove tecnologie, dove la coscienza è digitalizzata, i corpi umani sono ...