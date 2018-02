Altered Carbon non mantiene le sue promesse

: Altered Carbon: quanta realtà può sopportare il genere umano - @rialtister intervista Richard K. Morgan… - vannisantoni : Altered Carbon: quanta realtà può sopportare il genere umano - @rialtister intervista Richard K. Morgan… - ivanavitoria : Marquei como visto Altered Carbon - 1x6 - Man with My Face -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Tratta dal romanzo cyberpunk di Richard K. Morgan (edito in Italia da Tea con il titolo Bay City), la serie tv di fantascienza prodotta da Netflix lascia a desiderare. Almeno in parte.è soprattutto la storia di Takeshi Kovacs, guerriero centenario che si risveglia nella pelle di un altro dopo due secoli e mezzo. Sì, perché nella società futuristica immaginata (2384) da Morgan la morte non è la fine: la coscienza, i ricordi e l’identità di ciascuno è immagazzinata in piccoli dispositivi inseriti nella nuca di esseri umani originali e “custodie” (le cosiddette pile corticali). Da questo aspetto, come si può indovinare, sgorgano i mille rivoli di una trama complessa e corale che sarebbe un peccato rivelare; ma basti dire che, dopo il ritorno in vita, Kovacs viene incaricato di andare a fondo nell’assassinio di una persona che appare sempre più ...