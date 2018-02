Allerta meteo Veneto | rischio valanghe da stasera

Protezione civile - Allerta meteo per vento e stato del mare dalle 24 di venerdì 2 febbraio : Cronaca , Info utili

Allerta meteo Toscana – 3 Febbraio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Pioggia PIOGGIA: oggi, venerdì, piogge sparse nel pomeriggio, più frequenti sulle zone meridionali; intensificazione delle precipitazioni dalla sera su tutta la regione. Possibilità di rovesci e locali temporali sulle zone centro-meridionali. Domani, sabato, piogge diffuse nella notte e in mattinata, in attenuazione nel pomeriggio. […]

Allerta meteo : nevicate in arrivo in pianura al nord-est. Emilia Romagna - Veneto e Friuli imbiancate : nevicate in arrivo domani in pianura al nord-est. Fiocchi da Bologna e Gorizia. Neve forte in collina. Allerta meteo/ Una perturbazione artica sta interessando l'Italia nelle ultime ore,...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : neve sul Carso - rischio valanghe in montagna : Intense nevicate si registrano oggi in Friuli Venezia Giulia: spesso il manto sul Carso triestino che sta anche generando disagi ai residenti. Il Comune di Trieste ha istituito alcuni punti di consegna sale ai cittadini per evitare la formazione di ghiaccio al suolo, nelle località di Prosecco e Opicina ma anche nel centro cittadino. La Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo criticità “arancio” valida da sabato ...

Allerta meteo - massima attenzione : si sta formando il “Ciclone della Candelora” - Sabato 3 Febbraio NEVE al Nord da Bologna a Venezia e Trieste - forte MALTEMPO al Sud : 1/30 ...

Allerta meteo Abruzzo : ‘codice arancione’ per rischio idraulico : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche, ha emesso un avviso di criticita’ regionale per i giorni 2 e 3 febbraio con previsione di codice arancione (criticita’ moderata) per rischio idraulico diffuso per le zone interne della Regione. Lo rende noto il responsabile del Centro, Antonio Iovino, il quale precisa che dalla mezzanotte di oggi, 1 febbraio e fino alle ...

Allerta meteo Lazio : maltempo da stasera per le successive 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, a carattere di persistenza sui settori meridionali. Inoltre si prevedono venti forti sud-occidentali con raffiche ...

Allerta meteo Campania : avviso di criticità per pioggia : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per pioggia vento e mare, valevole a partire dalla mezzanotte. L’Allerta riguarda tutto il territorio regionale soprattutto per i venti che spireranno forti meridionali. Il mare si presenterà agitato. Tale quadro meteo proseguirà anche nei prossimi giorni. Oltre all’Allerta meteo per vento e mare, nelle zone della Piana campana, a Napoli, Isole, Area ...

Allerta meteo della Protezione Civile : maltempo in arrivo - pioggia e venti forti al Centro Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’estesa perturbazione di origine atlantica che ha innescato una fase di maltempo anche sulla penisola italiana: nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno gran parte delle regioni Centro-meridionali, con piogge localmente persistenti sui settori appenninici, e saranno accompagnate da venti forti dai quadranti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per piogge e temporali : Nuovo peggioramento del tempo in Toscana. La sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo su tutta la regione per rischio idrogeologico valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani, venerdi’ 2 febbraio. In particolare, nella giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse con possibilita’ di temporali sulle province meridionali tra il tardo pomeriggio e la sera. Lo fa sapere una nota della ...

Allerta meteo Lombardia : codice giallo per rischio neve : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani, 2 febbraio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica), NV-08 (Prealpi ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : piogge e vento in arrivo - si abbassa la quota neve : “Nella giornata di oggi si prevede che sulle aree montane delle zone di Allertamento G e E le piogge possano raggiungere accumuli puntuali di 100 mm/24 ore. La quota neve resta superiore a 1300 m. Nel corso della giornata di domani venerdì 2 febbraio si prevedono condizioni Meteorologiche perturbate sul territorio regionale, associate ai seguenti fenomeni: piogge e rovesci: – di moderata intensità nelle zone di Allertamento A, B, C ...

Calabria : il presidente Oliverio annuncia la presentazione del nuovo sistema di Allerta meteo regionale : “Il workshop organizzato dalla Protezione Civile regionale per il 5 febbraio prossimo presso la Fondazione Terina (ex-agroalimentare) di Lamezia Terme è un’iniziativa importante. Sarà una “full immersion”, una intera giornata di lavoro durante la quale presenteremo ai 405 sindaci, ai segretari e ai tecnici comunali della Calabria, ai cinque Prefetti e alle associazioni di volontariato di protezione civile, la nuova direttiva allerta meteo basata ...