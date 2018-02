Allerta Meteo | massima attenzione | si sta formando il “Ciclone della Candelora” | Sabato 3

Allerta Meteo Abruzzo : ‘codice arancione’ per rischio idraulico : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche, ha emesso un avviso di criticita’ regionale per i giorni 2 e 3 febbraio con previsione di codice arancione (criticita’ moderata) per rischio idraulico diffuso per le zone interne della Regione. Lo rende noto il responsabile del Centro, Antonio Iovino, il quale precisa che dalla mezzanotte di oggi, 1 febbraio e fino alle ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo da stasera per le successive 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, a carattere di persistenza sui settori meridionali. Inoltre si prevedono venti forti sud-occidentali con raffiche ...

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità per pioggia : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per pioggia vento e mare, valevole a partire dalla mezzanotte. L’Allerta riguarda tutto il territorio regionale soprattutto per i venti che spireranno forti meridionali. Il mare si presenterà agitato. Tale quadro meteo proseguirà anche nei prossimi giorni. Oltre all’Allerta meteo per vento e mare, nelle zone della Piana campana, a Napoli, Isole, Area ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : maltempo in arrivo - pioggia e venti forti al Centro Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’estesa perturbazione di origine atlantica che ha innescato una fase di maltempo anche sulla penisola italiana: nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno gran parte delle regioni Centro-meridionali, con piogge localmente persistenti sui settori appenninici, e saranno accompagnate da venti forti dai quadranti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : forte maltempo in arrivo - pioggia e venti forti al Centro Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’estesa perturbazione di origine atlantica che ha innescato una fase di maltempo anche sulla penisola italiana: nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno gran parte delle regioni Centro-meridionali, con piogge localmente persistenti sui settori appenninici, e saranno accompagnate da venti forti dai quadranti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per piogge e temporali : Nuovo peggioramento del tempo in Toscana. La sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo su tutta la regione per rischio idrogeologico valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani, venerdi’ 2 febbraio. In particolare, nella giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse con possibilita’ di temporali sulle province meridionali tra il tardo pomeriggio e la sera. Lo fa sapere una nota della ...

Allerta Meteo Lombardia : codice giallo per rischio neve : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani, 2 febbraio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica), NV-08 (Prealpi ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : piogge e vento in arrivo - si abbassa la quota neve : “Nella giornata di oggi si prevede che sulle aree montane delle zone di Allertamento G e E le piogge possano raggiungere accumuli puntuali di 100 mm/24 ore. La quota neve resta superiore a 1300 m. Nel corso della giornata di domani venerdì 2 febbraio si prevedono condizioni Meteorologiche perturbate sul territorio regionale, associate ai seguenti fenomeni: piogge e rovesci: – di moderata intensità nelle zone di Allertamento A, B, C ...

Calabria : il presidente Oliverio annuncia la presentazione del nuovo sistema di Allerta Meteo regionale : “Il workshop organizzato dalla Protezione Civile regionale per il 5 febbraio prossimo presso la Fondazione Terina (ex-agroalimentare) di Lamezia Terme è un’iniziativa importante. Sarà una “full immersion”, una intera giornata di lavoro durante la quale presenteremo ai 405 sindaci, ai segretari e ai tecnici comunali della Calabria, ai cinque Prefetti e alle associazioni di volontariato di protezione civile, la nuova direttiva allerta meteo basata ...

Allerta Meteo Toscana : in arrivo da stasera piogge e temporali : Marcato peggioramento delle condizioni Meteo in arrivo in Toscana a partire da stasera: la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla su tutta la regione per rischio idrogeologico, valido dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, venerdì 2 febbraio. Nella giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse con possibilità di temporali sulle province meridionali tra il ...

Allerta Meteo - inizio Febbraio di forte maltempo e caldo anomalo per lo scirocco [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Allerta Meteo - della protezione civile : inizio Febbraio con pioggia - neve e vento di burrasca al Centro/Nord : Allerta Meteo – Un’estesa perturbazione di origine atlantica interesserà progressivamente l’area mediterranea, apportando sull’Italia un flusso di correnti molto umide dai quadranti meridionali e determinando, a partire da domani, precipitazioni diffuse dapprima sui settori alpini orientali e sull’Appennino settentrionale, e successivamente in estensione a gran parte delle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : rischio valanghe in aumento : Un avviso di Allerta arancione e’ stato diramato dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per le nevicate abbondanti, previste su Prealpi e Alpi Giulie tra domani e venerdi’, e che potranno determinare “disagi alla viabilita’ e alle infrastrutture di rete, fino ai fondovalle montani, tali da comportare un innalzamento del grado di pericolo valanghe fino al grado 4”. Domani – si legge ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo pioggia e vento - neve oltre i 1300 metri : “L’approssimarsi di una perturbazione determinera’ l’afflusso di intense correnti sud occidentali con ventilazione in forte intensificazione e precipitazioni diffuse sull’intero territorio regionale. Sono previsti venti di Burrasca moderata (62-74 km/h) sulle sottozone di crinale appenninico e sulle sottozone collinari centro-orientali. Sono previsti venti Forti (50 -61 Km/h) sulle sottozone collinari occidentali. ...