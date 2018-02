Alla scoperta del soft elettropop degli ungheresi Belau

Alla scoperta degli irlandesi Little Hours - indie pop di qualità : Alla scoperta degli irlandesi Little Hours, indie pop di qualità Euromusica - Dove c'è Musica Sono una delle band indie più interessanti del panorama europeo. I Little Hours, , sono di recente usciti con un nuovo EP, “Too much patience”, accompagnato da questo interessante singolo, “Later on”. In pochissimi anni hanno saputo guadagnarsi importanti consensi di… Continue Reading → Alla scoperta degli ...