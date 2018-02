Alitalia | Calenda | due settimane per chiudere l' accordo

Alitalia - Calenda : due settimane per chiudere accordo : "Il mio obiettivo era arrivare qui: ci sono alcune proposte concrete, ora abbiamo un paio di settimane per chiudere un accordo": lo ha detto Carlo Calenda parlando di Alitalia. Il ministro dello ...

Alitalia - Calenda conferma : tre le offerte. Lunedì una prima valutazione : Tra i potenziali acquirenti ci sono Lufthansa ed il fondo statunitense Cerberus. Air France-Klm smentisce di aver presentato un'offerta ma sarebbe interessata alla compagnia in accordo con Easyjet

Alitalia - Calenda stringe i tempi : "Accordo a breve - ma ci saranno esuberi" : (Teleborsa) - Che ne sarà di Alitalia? Una domanda che si rincorre ormai da mesi e un futuro incerto che ora però sembra stia per delinearsi. A fare chiarezza ci ha pensato in queste ore il ministro ...

Calenda : "Su Alitalia accordo a breve ma ci saranno esuberi" : "L'obiettivo è chiudere bene ma presto per non sprecare i soldi degli italiani". Per il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda l'obiettivo resta quello di concludere la partita su Alitalia in tempi ...

Alitalia - Calenda : 'Due offerte e rumors su Easyjet-Air France' : Alle offerte su Alitalia di Lufthansa e Cerberus potrebbe aggiungersi anche quella di Easyjet-Air France. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, confermando "l'obiettivo di ...

Alitalia - Calenda incontrerà i commissari lunedì 15 gennaio : (Teleborsa) - Si lavora alacremente su Alitalia . lunedì prossimo, 15 gennaio 2018, il ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda , incontrerà i commissari straordinari dell'ex compagnia di ...

Dieta tedesca per l'Alitalia Diktat di Lufthansa a Calenda : Lufthansa frena nuovamente su Alitalia: la compagnia italiana interessa, ma solo se i commissari straordinari vareranno una nuova ristrutturazione prima della cessione. I tedeschi offrono 250 milioni ma sono interessati solo a metà dei circa 11 mila dipendenti e a 90 dei 120 aerei. Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, deve sperare in EasyJet, che ha confermato un’offerta “migliore” di quella di Lufthansa (ma i numeri non sono noti), ...

Lufthansa chiede tagli in Alitalia a Calenda : Roma, 11 gen. (askanews) Prima di un qualsiasi impegno diretto in Alitalia, la gestione commissariale deve attuare una 'sostanziale ristruttuazione' del vettore italiano. Lo afferma Lufthansa che oggi ...