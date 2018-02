Al via la missione Gold della Nasa - al confine tra atmosfera e Spazio : Lo scorso 25 gennaio è stato un gran giorno per l’Agenzia spaziale americana. È infatti partito con successo il primo satellite della missione Gold (che sta per Global-scale Observations of the Limb and Disk), la prima diretta a investigare i segreti dell’orbita tra gli strati più alti dell’atmosfera terrestre e lo Spazio vero e proprio, e in particolare capire come i fenomeni della bassa atmosfera (il meteo, in pratica) interagiscano con ...

Migranti - cade l'obbligo di portarli tutti in Italia : al via la nuova missione Frontex : Addio all’obbligo di portare i Migranti soccorsi in mare tutti e soltanto in Italia. Dopo sei lunghi mesi di trattativa continua, l’Italia incassa la fine dell’operazione europea Triton con la sua clausola "...

Incidente ferroviario di Pioltello - sindacati proclamano sciopero per la sicurezza. Ma la Commissione : “Troppo poco preavviso” : Dovevano scioperare in tutta Italia, dalle 9 alle 13 di domenica, i ferrovieri. Volevano più sicurezza sui binari, dopo il deragliamento di Pioltello, nel quale hanno perso la vita 3 passeggere e altri 46 pendolari sono rimasti feriti. Ma dalla Commissione statale che garantisce i servizi essenziali, tra i quali c’è proprio il trasporto ferroviario, è arrivato un no fermo: troppo poco preavviso. Ma la legge sembra dire altro: se si protesta per ...

Incidente ferroviario di Pioltello - sindacati proclamano sciopero la sicurezza. Ma la Commissione : “Troppo poco preavviso” : Dovevano scioperare in tutta Italia, dalle 9 alle 13 di domenica, i ferrovieri. Volevano più sicurezza sui binari, dopo il deragliamento di Pioltello, nel quale hanno perso la vita 3 passeggere e altri 46 pendolari sono rimasti feriti. Ma dalla Commissione statale che garantisce i servizi essenziali, tra i quali c’è proprio il trasporto ferroviario, è arrivato un no fermo: troppo poco preavviso. Ma la legge sembra dire altro: se si protesta per ...

Molestie - Usa : deputato repubblicano via dalla Commissione etica : Un deputato repubblicano, Patrick Meehan, è stato rimosso dalla Commissione etica della Camera americana, dopo alcune notizie, riportate dal New York Times, che parlano di un suo accordo con ...