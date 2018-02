Aggredisce la professoressa con un coltello durante la lezione

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Ci troviamo a Santa Maria a Vico, un paesino nel casertano, dove unadell'istituto tecnico Majorano è stata aggredita e colpita al volto da uno degli alunni che brandiva un coltellino abbastanza affilato. Il ragazzo, di diciassette anni, è stato trovato dai carabinieri all'interno di un bar non molto distante dalla scuola, in evidente stato di agitazione, ma consapevole della gravità di quel suo gesto. La dinamica dei fatti non è ancora ben chiara agli inquirenti, ma i compagni e la, vittima di quell'aggressione, hanno già rilasciato le proprie dichiarazioni, ipotizzando si possa trattare di un gesto dovuto ad un cattivo voto. Il ragazzo, secondo le dichiarazioni dei compagni, avrebbe aggredito ladopo una interrogazione andata male e dopo che la stessa ha scritto una nota disciplinare sul registro. Lo stesso sarebbe poi fuggito per rifugiarsi ...