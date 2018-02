A Parigi il primo bordello di bambole di plastica

Karate - Premier League Parigi 2018 : un parterre de rois per il primo grande evento stagionale. Italia a caccia di medaglie con Busà e Cardin : Prende ufficialmente il via la grande stagione internazionale del Karate con la prima tappa della Premier League 2018 , in programma a Parigi tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. Un autentico parterre de rois salirà sul tatami dello Stade Pierre de Coubertin per contendersi le medaglie della prima importante prova stagionale per i Senior, proiettati verso il biennio che culminerà nelle Olimpiadi 2020 di Tokyo, quando il Karate farà capolino per ...

mariaFausta presenta a Parigi il nuovo album. Ecco il primo singolo LOOK OVER : L'album è disponibile in formato Cd, in digital download e su tutte le piattaforme di streaming. La Tracklist di Million Faces : 01. LOOK OVER 02. The Last Train 03. Legend 04. Rare Woman 05. ...