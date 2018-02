A casa tutti bene | Muccino torna in Italia con un ' carnage' in famiglia

: ??Ospiti della prima serata di #Sanremo2018 il regista @GabrieleMuccino e il cast del suo nuovo film… - Raiofficialnews : ??Ospiti della prima serata di #Sanremo2018 il regista @GabrieleMuccino e il cast del suo nuovo film… - matteosalvinimi : TERRORISTI arrivati in Italia con il BARCONE! Quando lo denunciavo io, Renzi e il PD mi davano del matto! Per fortu… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 2 febbraio 2018) "Io sono cresciuto orfano, a me lami sta sul cazzo", sbotta il pater familias Ivano Marescotti a un certo punto della burrasca che investe il groviglio di figli, nipoti, ex mogli e congiunti vari riunito per festeggiare le nozze d'oro dei capostipiti. Più di qualcuno sottoscriverà questa battuta alla fine di "A", il film del grande rientrono di Gabriele, che invaderà gli schermi giusto giusto per San Valentino, Festa ufficiale degli Innamorati.Non so se è partita la sfida a chi recluta la più consistente Nazionale Attori, masbriciola il fresco record di "The Place". Non è una, la sua, è un clan di celebrities nostrane. In rigoroso ordine alfabetico: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Ivano Marescotti, ...