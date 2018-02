7ª edizione del premio Ghirelli

GF 15 : grandi attori nel cast della nuova edizione? : Il Grande Fratello sta per tornare. E' la quindicesima edizione per il programma giunto in Italia agli inizi degli anni 2000 e che ha rivoluzionato la televisione italiana. Inoltre, ha lanciato molti personaggi che ora sono protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo come Luca Argentero, Filippo Bisciglia ed il compianto Pietro Taricone, ma anche nel giornalismo come Eleonora Daniele che è la regina del mattino di Rai 1 con il programma ...

Presentata l'edizione 2018 del Trofeo Laigueglia : ... Roberto Sasso, e dal Consigliere con delega allo Sport, Lino Bersani, che nel corso dei propri interventi hanno illustrato le novità tecniche dell'edizione 2018 del Trofeo Laigueglia e le iniziative ...

A Gibellina da 29 giugno seconda edizione dello Scirocco Wine Fest : Roma, 2 feb. , askanews, Si svolgerà da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio a Gibellina la seconda edizione di Scirocco Wine Fest, l'evento che ha l'obiettivo di mettere a confronto culture e ...

Tg Diregiovani edizione del 02 febbraio 2018 : ... esce oggi Man of the woods Justin Timberlake torna sulla scena musicale con Man of the woods, il suo quarto album di studio disponibile da oggi negli store e sulle piattaforme di streaming. Il disco ...

Festa della Candelora : il significato dell’accensione e della benedizione delle candele : Il 2 febbraio è il giorno della Candelora; ricorrenza avente come tema principale la luce, espressa nell’accensione e benedizione delle candele. Nel Vangelo secondo Luca, Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio e Simeone, pieno di stupore e commozione, dice: “Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace, secondo la tua Parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per illuminare le ...

Ventinovesima edizione del Trieste Film Festival : tutti i film vincitori 2018 : A Trieste dal 19 al 28 gennaio 2018 si è svolta la Ventinovesima edizione del Trieste film Festival, importante appuntamento con il cinema dell’Europa centro orientale. Il Trieste film Festival è nato alla vigilia della caduta del Muro di Berlino (l’edizione “zero” è datata 1987), il Festival continua ad essere da quasi trent’anni un osservatorio […]

IV edizione della Fiera Internazionale della Canapa : iniziato il countdown per Canapa Mundi : È tutta da vivere la quarta Edizione di Canapa Mundi, un’emozionante immersione nel mondo della Canapa, che promette di regalare ai partecipanti un’esperienza unica e indimenticabile. La IV Edizione della Fiera Internazionale della Canapa, che si svolgerà al PalaCavicchi di Roma dal 16 al 18 febbraio, proporrà al vasto pubblico un ricco programma, che prevede la seconda Conferenza annuale sulla Canapa, insieme a sfilate di moda, workshop, ...

A Milano la seconda edizione della settimana dell’amministrazione aperta : Parte da Milano la seconda edizione della settimana dell’amministrazione aperta, promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica. Da lunedì 5 a

Tg Scuola edizione del 30 gennaio 2018 : ... dalla Fisica Solare alla fisica delle particelle; dalla scienza dei materiali alla chimica sostenibile; dalla biologia cellulare e molecolare alla matematica e ala giornalismo della scienza. Stage ...

Justine Mattera madrina della Stramilano : l'edizione 2018 si correrà il 25 marzo : ... tutti pronti ai nastri di partenza domenica 25 marzo per la Stramilano 2018 : la corsa non competitiva più famosa d'Italia che riunisce ogni anno migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. ...

Automotoretrò 2018 Torino : date - programma e info della 36esima edizione : ... l'obiettivo per l'edizione 2018 è quello di raggiungere e superare quota 70.000 visitatori, proponendo un vero e proprio viaggio nel mondo dei motori a 360 gradi e dando la possibilità ad ...

Dal 5 all'11 giugno la tredicesima edizione di Radici del Sud : Roma, 30 gen. , askanews, Torna dal 5 all'11 giugno Radici del Sud, il multi evento dedicato ai prodotti da vitigno autoctono e agli oli extravergini del mezzogiorno d'Italia. Sette giorni in cui i ...

