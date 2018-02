: 600 delfini: le immagini del più grande gruppo mai osservato - BlogNews_it : 600 delfini: le immagini del più grande gruppo mai osservato - Asgard_Hydra : 600 delfini: le immagini del più grande gruppo mai osservato -

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Sono noti per aggirarsi sempre in banchi, ma unesteso come questo non si era mai visto. Itursiopi che vedrete in questo video, molto diffusi nelle acque dell’Oceano Indiano e Pacifico, sono infatti oltre 600, contro i 50-60 esemplari delle colonie osservate finora. A notarli, in una baia sulle coste del Sudafrica, un trio di ricercatori della Nelson Mandela University di Port Elizabeth, che ha appena pubblicato la ricerca sulla rivista specializzata Marine Mammals Science. I perché del fenomeno sono ancora sotto indagine. Tra le ipotesi, che potrebbe trattarsi di una fuga dagli squali bianchi che popolano le acque più profonde, al largo. Guarda le straordinarieraccolte dagli scienziati. Ti è piaciuto? Guarda anche come studiare lo Spazio può contribuire alla salvaguardia dei. (Science) 600: ledel piùmai ...