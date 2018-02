6 NAZIONI UNDER 20 | A GORIZIA L' INGHILTERRA BATTE 27-17 GLI AZZURRINI

Rugby - Sei NAZIONI Under20 2018 : Italia-Inghilterra 17-27. Buona prestazione complessiva degli azzurrini : Si apre con un’onorevole sconfitta il Sei Nazioni dell’Italia Under 20 di Rugby: allo stadio Enzo Bearzot di Gorizia l’Inghilterra passa per 17-27. Per i britannici il massimo col minimo sforzo: bonus offensivo grazie alle quattro mete siglate, e bonus difensivo negato agli azzurrini per appena tre punti. Nel primo tempo ospiti avanti già al 3′ con un piazzato di Grayson, a metà frazione Earl va in meta e porta lo score ...

Rugby - Sei NAZIONI Under20 2018 : il calendario completo e le date. Programma - orari e tv : Tutto pronto per il Sei Nazioni Under 20 che apre questo lunghissimo week-end di grande Rugby. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari (prima locali e poi GMT) della manifestazione. Presente ovviamente anche la nazionale azzurra che esordirà in casa con l’Inghilterra. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di World Rugby. ROUND 1 02/02/2018 19:00 18:00 ITALIA U20 V INGHILTERRA U20 Stadio Enzo ...

Rugby - Sei NAZIONI Under20 2018 : l’Inghilterra annuncia il XV per la sfida di venerdì contro l’Italia : L’Inghilterra ha annunciato oggi la formazione che venerdì 2 febbraio alle ore 19.00 allo stadio Enzo Bearzot di Gorizia sfiderà l’Italia nella prima giornata del Sei Nazioni Under 20 di Rugby. Gli allenatori Steve Bates ed Anthony Allen hanno scelto un bel mix di esordienti e “veterani” della categoria per provare a strappare la vittoria nel Bel Paese. Di seguito la formazione ufficiale dell’Inghilterra Under 20 ...

Rugby - Sei NAZIONI UNDER 20 2018 : i convocati dell’Italia per la sfida all’Inghilterra : Non solo l’Italia maggiore, la prima nazionale azzurra ad esordire nel Sei Nazioni 2018 di categoria sarà quella under 20, che affronta venerdì 2 febbraio alle 19 allo Stadio Enzo Bearzot di Gorizia l’Inghilterra. Roselli e Moretti hanno diramato la lista dei convocati per la sfida d’esordio della manifestazione, sono 24 gli azzurrini presenti. Piloni Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)* Michele MANCINI PARRI (Accademia ...