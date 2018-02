5 modi per continuare House of Cards senza Kevin Spacey : La parabola di House of Cards stava già avviandosi verso la conclusione quando le accuse di molestie compiute molti anni fa sono piovute sulla testa di Kevin Spacey, che pur cercando di deviare il colpo facendo coming out non ha potuto evitare la damnatio memoriae, sparendo di colpo da Tutti i soldi del mondo, da House of Cards e azzerando le prospettive future della sua carriera. E se nel film di Ridley Scott la situazione è stata risolta ...

modica - novità per i contribuenti morosi : novità per i contribuenti morosi di Modica che si sono visti bloccare il conto corrente. la giunta la deliberato un nuovo piano di rientro

“Faccio godere almeno 100 uomini”. Ma la polizia non la prende bene… Giovane ed esuberante - lancia una sfida (vietata ai minori). Le cose - però - finiscono nel peggiore dei modi. La storia - decisamente sopra le righe - di questa ‘scatenata’ e discussa ragazza : Un arresto avvenuto all’alba, con il sole che iniziava a fatica a sorgere e lei, discussa modella del mondo dell’hard, costretta a uscire di casa in fretta e furia con le manette ai polsi, pochissimi vestiti addosso come d’altronde è solita presentarsi confermando la sua voglia di provocare. Una notizia che ha fatto il giro dei social quella dei guai con la legge di Chen Qianqian, meglio famosa in rete con il nome ...

Manifestazione a Genova - modifiche al percorso di alcuni bus : Genova - Si informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di piazza Alimonda e via Montevideo per Manifestazione, sabato 3 febbraio dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze le linee 17, ...

modica - porte aperte in piscina : Open day della piscina comunale di Modica per lanciare le attività serali. In programma corsi per il benessere fisico e psichico