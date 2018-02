Whatsapp | l' applicazione diventa ' Desktop' | ma i risultati deludono

Whatsapp - conoscete davvero l'applicazione? Ecco alcuni preziosi consigli Video : Se dovessimo fare un sondaggio online sulle applicazioni scaricate dagli utenti #Smartphone, di sicuro la maggior parte selezionerebbe la risposta sistemi di messaggistica istantanea. #WhatsApp, #Telegram e Messenger di Facebook sono solo alcune delle applicazioni più apprezzate e che sono diventate uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti smartphone. Ma come tali, hanno funzioni più reclamizzate, altre invece che passano in secondo ...

Whatsapp - la truffa del messaggio che non disattiva l’applicazione - ma si introduce ovunque : Occhio al messaggio truffa che potrebbe arrivare su Whatsapp: “Controlla le tue informazioni su Whatsapp. Il tuo account Whatsapp verrà disattivato, controlla le tue informazioni”. È tutto falso. L’allerta su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale: non procedete né condividete, in realtà, si tratta di una truffa… Provocare una gesto istintivo nell’utente del servizio di messaggistica (utilizzato da tutti ...

Whatsapp business - ecco le caratteristiche della nuova applicazione Video : E' la novita' più interessante di questo inizio anno: merito di #WhatsApp e dei suoi sviluppatori che hanno lanciato una nuova applicazione. Parliamo di WhatsApp business, una nuova versione del noto sistema di messaggistica istantanea dedicata in particolar modo alle aziende. D'altronde oramai i sistemi di messaggi istantanea sono diventati uno dei primi mezzi di comunicazione utilizzati tramite #Smartphone, da WhatsApp a #Telegram fino ad ...

Whatsapp - post cancellati? Un'applicazione permette - in parte - di recuperarli Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono diventati mezzi di comunicazione molto utilizzati dagli utenti #Smartphone. Considerando l'evoluzione della tecnologia e quindi anche dei dispositivi mobili, necessariamente gli sviluppatori di tali sistemi di messaggistica devono adeguarsi cercando di implementarli più velocemente possibile. Prendete il caso di #Whatsapp, che a breve testera' in versione beta la nota Video, ovvero la possibilita' di ...

Whatsapp Down - l'applicazione smette di funzionare in tutto il mondo (di nuovo) Video : Tra tutte le applicazioni per smartphone dedicate alla messaggistica istantanea, #Whatsapp è di certo quella più utilizzata al mondo e il motivo di tale successo è presto detto: la semplicita' di utilizzo e il suo rilascio in tempi favorevoli ha permesso all'applicazione di giungere ai traguardi noti ad oggi. Oltre a ciò, è possibile anche dar merito a tutte le varie funzionalita' che ne hanno elevato il grado di sicurezza, come ad esempio la ...

Whatsapp down - l'applicazione si blocca la sera della vigilia di Capodanno : Whatsapp down. l'applicazione si è bloccata durante la sera della vigilia di Capodanno in molti Paesi del mondo: impossibile inviare e ricevere messaggi. Quando si prova a inviare un messaggio, infatti, compare l'icona di un orologio che mette in attesa l'invio del testo.#Whatsapp users in different regions of the World facing downtime. Retweet if you're facing the same issue. #Whatsappdown#HappyNewYear#NewYear — Raza Mehdi ...

Whatsapp - dal 31 dicembre 2017 l’applicazione smetterà di funzionare su alcuni telefoni : Dal primo gennaio Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni (vecchi) dispositivi. Secondo quanto riportato dal blog della famosissima applicazione, per chi usa BlackBerry OS e BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 e versioni precedenti potrebbe esserci una brutta sorpresa, a meno di non aggiornarli. “Una decisione difficile da prendere – si legge in una nota – ma quella giusta per fornire alle persone modi migliori per tenersi in ...

Whatsapp - down dell’applicazione. Servizio ko per gli utenti di tutto il mondo : Problemi e malfunzionamenti per Whatsapp. Alle 20 di questa sera, alcuni utenti hanno cominciato a lamentarsi su Twitter segnalando i problemi nell’applicazione. Un “down” che non ha riguardato soltanto gli utenti italiani ma che è stato registrato in varie parti del mondo. Per il sistema di messaggistica più utilizzato al mondo si tratta dell’ennesimo malfunzionamento negli ultimi giorni. Facebook, proprietaria ...

Whatsapp : ecco perchè non dovreste mai chiudere l'applicazione Video : #WhatsApp continua ad essere in continua evoluzione. L'azienda è sempre alla ricerca di funzionalita' nuove per stupire tutti i consumatori. Fin dal suo lancio, l'app ha ottenuto grande successo tra gli utenti. All'inizio WhatsApp era a pagamento, ma successivamente l'applicazione è stata resa gratuita e questo ha invogliato un gran numero di persone ad utilizzarla. Oltre ad inviare messaggi, si possono realizzare chiamate [Video], ...

