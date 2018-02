WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE Foto | shopping a Milano per le due ex televenditrici

WANNA MARCHI attacca Nadia Rinaldi e Manuela Villa la difende! : Signori e Signore, che lo show abbia inizio! Wanna Marchi e Stefania Nobile attaccano Nadia Rinaldi per essere sbarcata a L’Isola dei Famosi nonostante non vanti di un passato limpido in termini di giustizia. Volano offese, ma a difendere la naufraga scende in campo Manuela Villa. Ecco che cosa sta accadendo! Le dichiarazioni sconcertanti di Wanna Marchi e Stefania Nobile contro Nadia Rinaldi! Insomma a Wanna Marchi ed a Stefania Nobile ...

Isola dei Famosi 2018 - WANNA MARCHI : “Hanno preso una arrestata per possesso di droga e noi non siamo degne?” : “All’Isola hanno preso una che vendeva droga e noi non siamo degne?“. A parlare così è Wanna Marchi che in un video pubblicato su Facebook prova ad accendere una polemica sull’Isola dei Famosi, al via stasera su Canale5. L’anno scorso lei e la figlia Stefania Nobile erano state escluse dal reality per via della condanna per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere. ...

Tolta la cattedra a WANNA MARCHI - la figlia è furiosa : Voi ci volete morte : L'istituto paritario che aveva promesso a Wanna Marchi di realizzare un corso per imprenditori e aspiranti venditori ha fatto marcia indietro e la figlia della Marchi è furiosa.Ai microfoni de La Zanzara, programma su Radio 24, la donna si è sfogata duramente. Stefania Nobile, nervosa perché l'istituto ha deciso di togliere la cattedra alle mamma, ha accusato i giornalisti di boicottaggio e rivela di aver appreso proprio dalla sua ...

