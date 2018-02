Volley | Superlega | si riparte con l' anticipo Vibo-Milano

Volley : Superlega - Vibo-Milano è l'anticipo della 7a di ritorno : In campo Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Revivre Milano, con diretta integrale su RAI Sport + HD. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Revivre Milano. Il sestetto calabrese si è imposto in 2 ...

Volley : Superlega - "Fox" Fei è l'MVP di gennaio : PIACENZA- Ad aggiudicarsi l'UnipolSai MVP del mese di gennaio è Alessandro 'Fox' Fei , capitano della Wixo LPR Piacenza. L'intramontabile opposto piacentino , che a novembre festeggerà 40 anni, vince ...

Volley : Superlega - Antonov lascia Vibo - giocherà in Turchia : Vibo VALENTIA - Oleg Antonov lascia la Tonno Callipo Vibo Valentia , il club di cui aveva sposato il progetto l'estate scorsa. A spingere l'azzurro a lasciare la Calabria, e l'Italia, l'allettante ...

Volley : Superlega - Verona spegne le resistenze di Latina : LA CRONACA DEL MATCH- Un inizio sprint per Verona : muro e difesa lavorano bene e la fase di cambio palla è efficace. Un ace di Jaeschke allunga il vantaggio per la squadra di casa (7-4), ma Latina ...

Volley - SuperLega 2018 – Verona batte Latina nel recupero e rafforza il quinto posto. Show di Jeaschke : Verona ha sconfitto Latina per 3-1 (25-18; 25-19; 21-25; 25-22) nel recupero della 14^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Calzedonia, dopo aver vinto i primi due set, ha perso la terza frazione prima di piazzare l’allungo decisivo. Gli scaligeri rafforzano così il quinto posto in classifica (cinque lunghezze di margine su Padova) e si riportano a un solo punto di distacco da Trento. A fare la ...

Volley - SuperLega 2018 – Trento batte Castellana Grotte nel recupero e rafforza il quarto posto. Kovacevic sugli scudi : Trento ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (23-25; 25-22; 27-25; 25-16) nel recupero della 17^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I dolomitici espugnano il PalaFlorio di Bari soffrendo per 107 minuti e rafforzano il quarto posto in classifica. Un risultato importante per i ragazzi di Lorenzetti che ottengono il secondo successo consecutivo dopo aver battuto Verona domenica scorsa. La Diatec, dopo aver ...

Volley : Superlega - Verona-Latina si recupera domani alle 20.30 : La partita sarà trasmessa in diretta televisiva integrale su RAI Sport + HD. Calzedonia Verona - Taiwan Excellence Latina. Il faccia a faccia numero 29 tra scaligeri e pontini non potrà avere un ...

Volley : Superlega - la BCC ha incontrato il Presidente Mattarella : ... per l'80° Anniversario della scoperta del complesso ipogeo fra i più famosi al mondo è arrivato a Castellana Grotte su invito del Sindaco Francesco de Ruvo il Presidente della Repubblica Mattarella ...

Volley : Superlega - Castellana Grotte-Trento in campo per il recupero della 4a dii ritorno : BARI- Domani sera il PalaFlorio di Bari ospiterà il recupero del 4° turno di ritorno della Regular Season in Superlega UnipolSai che metterà a confronto, alle ore 20.30, la BCC Castellana Grotte e ...

Trentino Volley * SUPERLEGA : MERCOLEDì 24 gennaio la formazione gialloblù sarà AL PALAFLORIO DI BARI per IL RECUPERO della diciassettesima ... : * RADIO, TV E INTERNET La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley. I collegamenti col PALAFLORIO saranno effettuati all'interno di "...

Volley - UFFICIALE : la SuperLega tornerà ad avere le retrocessioni! Si tornerà all’antico già nel 2019. Torneo a 12 squadre? : Ora è UFFICIALE: la SuperLega tornerà ad avere le retrocessioni! Il massimo campionato italiano di Volley maschile aveva bloccato il salto indietro di categoria nelle ultime quattro stagioni e attualmente sono presenti ben 14 squadre (che dovrebbero diventare 15 il prossimo anno). Un sistema ingestibile visti i calendari compressi e che rischiava di abbassare il livello tecnico del Torneo. Venerdì 19 gennaio si è svolta la Consulta di SuperLega ...

Volley - SuperLega 2018 – 19^ giornata : pagelle - top e flop. Kovacevic mattatore - Russell perfetto - crollo Civitanova - mago Argenta : Nel weekend si è disputata la diciannovesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono stati i top, i flop e le pagelle dei giocatori che si sono messi maggiormente in luce. ANDREA Argenta: 9. L’esplosione definitiva. Dopo aver trascinato Modena al successo contro Verona, è l’uomo partita (insieme a Tine Urnaut) del successo dei Canarini sul campo di Civitanova. Nel big match ...

Volley - SuperLega 2018 – 19^ giornata - i migliori italiani. Argenta uomo provvidenza - Fei da clonare - Giannelli pulito : Nel weekend si è disputata la diciannovesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. ANDREA Argenta. L’esplosione definitiva. Dopo aver trascinato Modena al successo contro Verona, è l’uomo partita (insieme a Tine Urnaut) del successo dei Canarini sul campo di Civitanova. Nel big match per eccellenza il giovane opposto fa saltare ...