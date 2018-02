Volley | Champions League | Trento vince con l' Arkas e sale in vetta alla Pool E

Volley - Champions League 2018 – Trento espugna Smirne e vola in testa al girone! Giannelli doppia cifra - Kovacevic-Hoag show : Trento ha sconfitto l’Arkas Izmir per 3-1 (22-25; 25-9; 25-17; 25-17) e ora è davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno espugnato il campo della formazione turca e si sono portati in testa al proprio girone grazie alla terza vittoria nel torneo: ora hanno un punto di vantaggio sullo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, una vittoria in più e sei ...

Volley : Champions League - Perugia quarto successo - battuto il Roeselare : IL TABELLINO- SIR COLUSSI SICOMA Perugia - KNACK Roeselare 3-0 , 25-16, 25-22, 25-17, SIR COLUSSI SICOMA Perugia: De Cecco 2, Berger 14, Podrascanin 5, Atanasijevic 14, Russell 18, Anzani 5, Cesarini ,...

Volley - Champions League 2018 – Perugia vola agli ottavi di finale e trascina Civitanova! Battuto il Roeselare senza Zaytsev : Perugia si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I vicecampioni d’Europa hanno staccato il pass battendo il Knack Roeselare per 3-0 (25-16; 25-22; 25-17) infilando così il quarto successo consecutivo nella massima competizione continentale. I Block Devils, grazie alla vittoria odierna, hanno sostanzialmente regalato anche a Civitanova il passaggio del turno (alla Lube basterà conquistare un set ...

DIRETTA / Perugia Roeselare (risultato live 2-0) streaming video e tv : 3^ set (Champions League Volley) : DIRETTA Perugia Roeselare streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Champions League di volley per la Sir Safety (oggi 31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:22:00 GMT)

DIRETTA / Perugia Roeselare (risultato live 0-0) streaming video e tv : 1^ set (Champions League Volley) : DIRETTA Perugia Roeselare streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Champions League di volley per la Sir Safety (oggi 31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 20:01:00 GMT)

Diretta/ Perugia Roeselare streaming video e tv : la gioia per la coppa (Champions League Volley) : Diretta Perugia Roeselare streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Champions League di volley per la Sir Safety (oggi 31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Volley - Champions League 2018 – Civitanova asfalta il Fenerbahce e ipoteca gli ottavi di finale. Show di Juantorena : Civitanova ha demolito il Fenerbahce Istanbul con un roboante 3-0 (25-20; 25-19; 25-18) e ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. La Lube si è prontamente riscattata dalla sconfitta patita nella Finale di Coppa Italia e ha espugnato il campo della formazione turca, infilando così il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale: se Perugia dovesse battere il ...

Volley - Champions League 2018 – Si torna in campo! Perugia e Civitanova a caccia degli ottavi - sfide a Fenerbahce e Roeselare : Ricomincia la Champions League 2018 di Volley maschile, si riparte con la quarta giornata della fase a gironi, probabilmente decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale. Mercoledì 31 gennaio con due squadre italiane in campo: spazio a Perugia e Civitanova che domenica si sono affrontate nella Finale della Coppa Italia e che sono inserite nello stesso gruppo della massima competizione continentale. I Campioni d’Italia saranno ...

Perugia Roeselare/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Champions League Volley) : diretta Perugia Roeselare Streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Champions League di volley per la Sir Safety (oggi 31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 09:11:00 GMT)

Volley : Champions League - per Novara l'esordio casalingo è vincente : IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - AGEL PROSTEJOV 3-1 (25-12, 25-13, 22-25, 25-14) IGOR GORGONZOLA Novara:Plak 16, Gibbemeyer 13, Enright 14, Skorupa, Chirichella 11, Piccinini, Egonu 17, Sansonna,...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara batte il Prostejov e si rilancia verso la qualificazione. Egonu top scorer : Novara ha sconfitto l’Agel Prostejov per 3-1 (25-12; 25-13; 22-25; 25-14) nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley femminile e si rilancia verso la qualificazione ai quarti di finale della massima rassegna continentale. Ora le Campionesse d’Italia sono seconde in classifica alle spalle di Conegliano e con molta probabilità si giocheranno il pass con il Fenerbahce Istanbul, già sconfitto in Turchia nel match ...

DIRETTA / Novara Prostejov (risultato live 2-0) streaming video e tv : 25-12 - 25-13 (Champions league Volley) : DIRETTA Novara Prostejov: info streaming video e tv. La formazione di Barbolini torna in eurooa dopo il successo al tie break ottenuto con il Fenerbache nel turno precedente. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:07:00 GMT)

Diretta/ Novara Prostejov (risultato live 1-0) streaming video e tv : 25-12 1^ set (Champions league Volley) : Diretta Novara Prostejov: info streaming video e tv. La formazione di Barbolini torna in eurooa dopo il successo al tie break ottenuto con il Fenerbache nel turno precedente. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:41:00 GMT)

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano firma l’impresa a Istanbul! Sconfitto il Fenerbahce - rimonta dallo 0-2 : Impresa superlativa di Conegliano nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere, sotto 2-0 nella fornace del Burhan Felek Voleybol Salonu, hanno realizzato una rimonta pazzesca e hanno Sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-2 (21-25; 25-27; 25-15; 25-17; 15-10). Le ragazze di coach Santarelli hanno così infilato il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale e rafforzano il primo posto in ...