Vittime Amianto - le ultime novità contenute nella Legge di Bilancio : La Legge di Bilancio 2018 contiene molte nuove norme tra le quali bisogna mettere in evidenza quella relativa alla proroga dell'erogazione del contributo a favore dei malati di mesotelioma, derivante dall'esposizione all'Amianto. Il contributo sarà fornito sino al 2020, estendendo di fatto di tre anni la durata di quanto era già stato stabilito in precedenza. Il massimo del contributo previsto sarà di 5600 euro. Il costo annuale per le casse ...

Amianto - mancano le coperture nella legge di Bilancio : saltano alcune norme a sostegno delle Vittime : Ci sono soldi un po’ per tutto, ma mancano le coperture finanziarie per i malati a causa dell’Amianto. Almeno in parte. Mentre infatti per le opposizioni il tratto caratteristico della legge di Bilancio resta quello delle “mance elettorali”, date le numerose piccole e piccolissime misure introdotte in commissione Bilancio e recepite in toto nel maxiemendamento, dal provvedimento è stata cancellata una correzione chiesta ...

Vittime Amianto come terrorismo - appello : CAGLIARI, 30 NOV - La Corte d'appello di Cagliari ha rigettato l'istanza del ministero della Difesa tendente ad annullare la sentenza del Tribunale del 22 giugno 2016 con cui era stato ridefinito l'...