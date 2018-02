Virginia Raggi | lo schiaffo al governo | i bambini di Roma non vaccinati possono andare a

Vaccini - Virginia Raggi contro Beatrice Lorenzin/ “Bambini non vaccinati restano a scuola”. Pd : “Pericolosa” : Vaccini , Virginia Raggi contro Beatrice Lorenzin : “Bambini non vaccinati restano a scuola”. PD: “Pericolosa” . Le ultime notizie sul testo approvato dall'Assemblea Capitolina(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 22:52:00 GMT)

Virginia Raggi scrive a Lorenzin e Fedeli : "Bimbi non vaccinati possono andare a scuola" : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin , al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli , al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al presidente dell'Anci Antonio Decaro per informarli della mozione, approvata all'unanimità dall' Assemblea Capitolina, riguardo alla necessità di rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni non ancora ...

Amici - Virginia Raggi lancia una sfida ai ragazzi : 'Dopo aver fatto gli spazzini - siete pronti anche a questo?' : Virginia Raggi e il messaggio agli ' Amici ' di Maria De Filippi. Dopo la punizione della scorsa settimana ( quando gli allievi della scuola hanno lavorato come spazzini per le vie di Roma), il sindaco ...

Amici - Virginia Raggi lancia una sfida ai ragazzi : "Dopo aver fatto gli spazzini - siete pronti anche a questo?" : Virginia Raggi e il messaggio agli " Amici " di Maria De Filippi. Dopo la punizione della scorsa settimana ( quando gli allievi della scuola hanno lavorato come spazzini per le vie di Roma),...

Amici - Virginia Raggi lancia una sfida ai ragazzi : 'Dopo aver fatto gli spazzini - siete pronti anche a questo?' : Virginia Raggi e il messaggio agli ' Amici ' di Maria De Filippi. Dopo la punizione della scorsa settimana ( quando gli allievi della scuola hanno lavorato come spazzini per le vie di Roma), il sindaco ...

Amici - Virginia Raggi lancia una sfida ai ragazzi : 'Dopo aver fatto gli spazzini - siete pronti anche a questo?' : Virginia Raggi e il messaggio agli ' Amici ' di Maria De Filippi. Dopo la punizione della scorsa settimana ( quando gli allievi della scuola hanno lavorato come spazzini per le vie di Roma), il sindaco ...

"M" di Michele Santoro si occupa di Roma - ospite Virginia Raggi : giovedì 18 gennaio : La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay " Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley "M" di Michele Santoro con Saviano, Vauro e Andrea ...

Virginia Raggi replica al ministo Galletti sui rifiuti : "Fatto il nostro dovere - il suo è un attacco politico" : Virginia Raggi contro Gianluca Galletti sulla questione rifiuti . "Il ministro Galletti contraddice quanto affermato dal suo stesso Ministero - afferma il sindaco di Roma -: dapprima il Ministero dell'Ambiente accusa Roma di non aver indicato i siti per la realizzazione di impianti; poi nel pomeriggio il Ministro ammette l'esistenza degli impianti ma li giudica insufficienti. Viene il sospetto che l' attacco sia di natura politica"."Delle due ...

Virginia Raggi a "Non è l'Arena" : "Tra il nome e gli insulti - Spelacchio ha portato un 10% in più di turisti a piazza Venezia" : Tra il nome e gli insulti, Spelacchio è diventato l'albero più amato al mondo" ed ha portato "un 10% in più di turismo in piazza Venezia".Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite di 'Non è l'Arena' su La7. Rispondendo alle domande di Massimo Giletti, Raggi ha spiegato che l'albero è costato complessivamente "attorno ai 47mila-48mila" euro.