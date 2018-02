VIDEO Mercato in archivio e Foggia alle porte | rivivi la diretta di Mixed Zone

Serie A - Napoli : zero acquisti a gennaio - mercato fallimentare o fortunato? VIDEO : Il mercato invernale si è appena concluso ed è ora di bilanci. Numerose le trattative affiancate al Napoli, ma nessuna di queste è stata portata a termine. Per una squadra attualmente al primo posto in campionato e in prima fila per la lotta scudetto i rinforzi sono fondamentali per prore la stagione. Non sara' così per gli azzurri, destinati ad un testa a testa con la Juventus [Video] con la rosa invariata, se non indebolita, viste anche le ...

Serie C mercato : Lecce - Pisa e Trapani gran finale - Catania - cercasi bomber VIDEO : Alle ore 23 di oggi, 31 gennaio, calera' il sipario sulla sessione invernale del #Calciomercato 2018. Tantissime le operazioni portate a termine dai club di #Serie C che, come al solito, hanno voluto aspettare l'ultimo giorno per definire molti dei loro affari. Pisa e Lecce, obiettivi centrati Tra le squadre più attive della giornata c'è stato senz'altro il Pisa, che ha preso dalla Juve Stabia l'attaccante esterno Francesco Lisi, classe '89. ...

Calciomercato Milan - 'prenotato' uno dei migliori talenti del mondo VIDEO : Il Milan ha preferito non intervenire sul mercato in questa sessione invernale, a causa di questioni societarie. Dopo la grande campagna acquisti estiva, infatti, il club rossonero non poteva permettersi di fare altri investimenti. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, però, è sempre molto attivo sul mercato. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, infatti, Mirabelli sta monitorando alcuni dei migliori prospetti ...

Serie B mercato : ultima corsa - finale col botto - aspettando Di Carmine VIDEO : Come un film visto e rivisto, anche quest'anno, nell'ultimo giorno di trattative per il #Calciomercato, si registra una folle corsa contro il tempo, da parte dei club, per colmare le lacune tecniche della propria squadra e, nel contempo, piazzare i calciatori considerati non idonei o in esubero. Il punto a poche ore dalla chiusura del mercato In Serie B, sono tante le operazioni concluse a cominciare dal Bari che ha comunicato di aver acquistato ...

Calciomercato Roma - terminate le visite mediche di Jonathan Silva [VIDEO] : Calciomercato Roma – Si sta per concludere la sessione invernale di Calciomercato, sono state ore caldissime in casa Roma. Nella giornata di ieri è stata definita la cessione di Emerson al Chelsea mentre è sfumata la trattativa pet Dzeko. La Roma per il sostituto del brasiliano aveva individuato Alex Vidal ma la trattativa non è andata in porto, poi nelle ultime ore la mossa a sorpresa con l’arrivo di Jonathan Silva dallo Sporting ...

Calciomercato - la diretta VIDEO del Corriere dello Sport-Stadio : ROMA - Sprint finale del Calciomercato con la nostra diretta video curata da Guido D'Ubaldo. Gli ultimi colpi, i commenti dei nostri esperti, l'opinione di ospiti illustri: tre ore di maratona per ...

Calciomercato - la diretta VIDEO di Tuttosport : TORINO - Per lo sprint finale del Calciomercato torna la nostra diretta video. Gli ultimi colpi, i commenti dei nostri esperti, l'opinione di ospiti illustri: tre ore di maratona dalle 20 per ...

Calciomercato - Orsolini al Bologna : il saluto esilarante di Petagna [VIDEO] : Il Bologna ha piazzato il colpo Orsolini, il corteggiamento che ormai andava avanti da diversi giorni ha avuto esito positivo nelle ultime ore, accordo raggiunto tra le parti, il club rossoblu ha deciso di accelerare dopo l’infortunio dell’attaccante Verdi. L’Atalanta non è stata mai convinta della cessione Orsolini ma alla fine la differenza l’ha fatta il calciatore che ha chiesto il trasferimento anche perchè adesso ha ...

Ultim’ora di mercato : oggi 30/1 potrebbe esserci un’ufficialità in casa Milan VIDEO : Non è stato un gran mercato di gennaio per i tifosi rossoneri che non hanno visto arrivare nessun nuovo giocatore. Mirabelli e Fassone hanno [Video] sin da subito manifestato il desiderio di lavorare solo in uscita, non riuscendo però nell’obiettivo di piazzare tutti i giocatori in esubero. La telenovela Gomez Madre di tutte le operazioni in uscita di questo mercato invernale è quella relativa all’ipotetica cessione di Gustavo Gomez al Boca ...

Serie B : domani si chiude - è sempre mercato 'boom' : gli affari della giornata VIDEO : Come in una folle corsa contro il tempo, i club della Serie B hanno vivacizzato la giornata di oggi 30 gennaio, all'Hotel Melia, alla vigilia della chiusura del #Calciomercato. Perugia, contratto di quattro anni a Bianchimano Chi ha pensato ad investire per il futuro è il Perugia [Video] che, dopo una laboriosa trattativa, ha ufficializzato l'accordo con la Reggina, club di Serie C, per l’acquisto, a titolo definitivo, dell'attaccante Andrea ...

Calciomercato Juventus - Suso colpo last minute? Ecco la situazione VIDEO : La #Juventus non ferma la sua corsa e vince convincendo contro il Chievo Verona. Grazie ad un'ottima prestazione corale, la squadra allenata da Massimiliano Allegri è riuscita a battere due a zero gli scaligeri ed a conservare il secondo posto in classifica. Il campionato è ormai un duello tra Juventus e Napoli, certamente le due migliori squadre della serie A, a livello di gioco e di organico. Intanto, la Juventus è molto attiva sul mercato. In ...

Calciomercato Fiorentina : Dabo è il primo di 3 acquisti? VIDEO : Un jolly offensivo che veda la porta, un centrocampista duttile, capace di giocare sia a 2 che a 3 in mezzo al campo ed un terzino, queste le 3 esigenze ormai note del #Calciomercato invernale della #Fiorentina. Quando mancano poco più di 24 ore al gong del Calciomercato invernale, Corvino e Freitas hanno messo a segno solo il primo anche se Dabo può fungere anche da terzino destro dei 3 colpi concordati con Pioli. Bryan Dabo arriva a titolo ...

Calciomercato : tre nomi per la trequarti del Lecce - diverse trattative in C VIDEO : Una delle telenovele più incredibili del #Calciomercato invernale di #Serie C è stata quella che riguarda il trequartista del #Lecce. La squadra giallorossa non ne possiede uno in squadra i vari Costa Ferreira, Pacilli, Tsonev, Mancosu si sono sempre adeguati con alterne fortune nel ruolo e mister Liverani ha chiesto al direttore sportivo Mauro Meluso di trovare un calciatore in grado di fare la differenza sulla trequarti. Nelle ultime ore i ...

Calciomercato Juve - possibile uno scambio due per uno con il Paris Saint Germain VIDEO : Dalla Francia arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Le ultime news si concentrano su Edinson Cavani, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Il giocatore sudamericano non ha mai avuto un buon rapporto con Neymar e per questo sta meditando di lasciare Parigi nella prossima stagione. L'ultimo alterco tra i due riguarda l'ennesimo rigore che il giocatore brasiliano ha rubato ...