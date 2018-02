Venerdì 23 febbraio ci sarà uno sciopero di medici e infermieri del Servizio Sanitario

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Venerdì 2 febbraio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 2 febbraio 2018: Quinn (Rena Sofer) resta vittima di un attentato: un proiettile riesce a sfiorarla mentre lei si trova sulla terrazza. Al tenente Baker, la donna rivela successivamente i suoi sospetti: crede la colpevole sia Katie (Heather Tom)… Nicole (Reign Edwards) svela alla sorella Maya (Karla Mosley) che forse non potrà più rimanere incinta a causa di alcune aderenze che rappresentano la ...

Città e provincia : gli eventi nel weekend da Venerdì 2 a domenica 4 febbraio : SPETTACOLI E MUSICA venerdì In programma al Teatro Municipale venerdì sera e in replica domenica pomeriggio il Trittico di Giacomo Puccini. Appuntamento venerdì sera al Teatro Gioia con Come ...

Le previsioni del tempo di domani - Venerdì 2 febbraio : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni del tempo di domani, venerdì 2 febbraio appeared first on Il Post.

Coppa Davis 2018 - Giappone Italia : programma - orari e tv della prima giornata (Venerdì 2 febbraio). Come vedere i match in Diretta Streaming : Venerdì 2 febbraio avrà inizio sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, il confronto tra Giappone ed Italia, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis 2018. Ad aprire il programma degli incontri sarà Fabio Fognini che sfiderà il n.2 nipponico Taro Daniel mentre a seguire Andreas Seppi affronterà Yuichi Sugita, il giocatore più forte della compagine del Sol Levante vista ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario Venerdì 23 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Terzultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: venerdì 23 febbraio di grande passione, si assegnano 7 titoli. L’Italia si gioca ottime carte come Carolina Kostner e le ragazze nella combinata alpina. Da non perdere la staffetta maschile di biathlon e i 1000m di speed skating. Di seguito il Calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di venerdì 23 febbraio alle Olimpiadi Invernali di ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 1 e Venerdì 2 febbraio 2018 : anticipazioni puntata 411 di Una VITA di giovedì 1 e venerdì 2 febbraio 2018: Fernando Mondragon riesce a trovare benefattori che si accolleranno le spese per la costruzione della nuova ala del collegio. In questo modo Ursula non può che fare un passo indietro e a rinunciare alla presidenza del Patronato De La Serna. Cayetana intanto dice a Fabiana di ricordare un terribile incendio che anni prima coinvolse lei ed un’altra bambina. Pablo e ...

Venerdì 2 febbraio sit-in Fnsi davanti a Montecitorio : Roma, 31 gen. , askanews, venerdì 2 febbraio, dalle 10 alle 11, i rappresentanti dei giornalisti italiani si ritroveranno in piazza a Roma, davanti a Palazzo Montecitorio, per esprimere vicinanza e ...

Varazze - da febbraio i "Venerdì letterari" organizzati da "U Campanin Russu" : Con il mese di febbraio 2018 a Varazze partono i "Venerdì letterari" organizzati dall'associazione 'U Campanin Russu' presso la Biblioteca Civica "E. Montale". L'iniziativa è nata con lo scopo di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario Venerdì 16 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : venerdì 16 febbraio si assegneranno cinque titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreani ci aspetta una giornata interlocutoria ma l’Italia vuole sognare in grande con Michela Moioli impegnata nello snowboardcross femminile. Quella è la grande speranza azzurra ma attenzione a non sottovalutare il buon De Fabiani nella 10km di sci di fondo. Spazio allo skeleton maschile, all’aerials ...

Il Segreto - anticipazioni puntate settimanali da lunedì 5 a Venerdì 9 febbraio 2018 : anticipazioni il Segreto Nella prima settimana di febbraio 2018 e, precisamente da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018, nella soap spagnola Il Segreto, assisteremo ad un nuovo arrivo, che scombussolerà non poco la vita dei Dos Casas ed in particolare di Beatriz. Trame dal 5 al 9 febbraio 2018 Beatriz sta soffrendo terribilmente per amore. Matias ha scelto di stare con Marcela, da cui avrà presto un figlio. La giovane Dos Casas, dopo ...

Previsioni Meteo Febbraio - sarà subito freddo dopo i Giorni della Merla : irruzione Artica dalla Groenlandia all’Italia tra Giovedì 1 - Venerdì 2 e Sabato 3 [MAPPE e DETTAGLI] : 1/26 ...

Il Segreto Anticipazioni : da lunedì 29 gennaio a Venerdì 2 febbraio 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap di Aurora Guerra per questa settimana tra fine gennaio e inizi febbraio.

Golden He al Teatro Palladium giovedì 1 e Venerdì 2 febbraio : In arrivo al Teatro Palladium il primo e due febbraio uno spettacolo ispirato ad un avvenimento che segnò le coscienze in materia di razzismo, sport, identità culturale ma anche... L'articolo Golden He al Teatro Palladium giovedì 1 e venerdì 2 febbraio su Roma Daily News.