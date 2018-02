Valeria Marini ne Le Spose di Costantino | baci stellari e volo in Uganda per l’inedita

Valeria MARINI/ Dopo la depressione "sposa" Costantino : quando aspettava un figlio da Cecchi Gori... : VALERIA MARINI confessa di aver vissuto un periodo difficile in cui ha sofferto di depressione. Questa sera su Rai 2 la showgirl "sposa" Costantino della Gherardesca.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:03:00 GMT)

Le Spose di Costantino : di Valeria Marini l'ultimo matrimonio - poi Uganda : La trasmissione può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai Play mentre on demand dopo la mezzanotte su Rai Repley . Le Spose di Costantino, a nozze con Valeria Marini ...

Valeria Marini e la depressione : il 2017 un anno tormentato : Sugli schermi di Rai2 nell’ultimo appuntamento de Le Spose di Costantino, Valeria Marini ha voluto raccontare il suo anno più duro. Archiviare il 2017 (l’anno dei suoi cinquant’anni) non è stato facile per la bella e brava showgirl e attrice: come lei stessa ha spiegato al settimanale Oggi, è stato il suo periodo buio. Un anno difficile che l’ha portata alla depressione. “Sto lentamente uscendo – ha spiegato ...

Valeria Marini a Le spose di Costantino in Uganda : “Mi sono commossa per i bambini…” : È Valeria Marini la protagonista della quarta e ultima puntata de Le spose di Costantino, in onda su Rai2 giovedì 1 febbraio in prima serata: sarà lei a “sposare” Costantino della Gherardesca (visibilmente dimagrito) in Uganda. Gli ascolti risaliranno rispetto all’esordio flop con Elisabetta Canalis e all’episodio con Paola Ferrari e a quello con Eleonora Giorgi? Le spose di Costantino, anticipazioni […] L'articolo ...

Valeria Marini ha sofferto di depressione : la confessione della showgirl : Valeria Marini rivela il passato difficile e le aspettative per il futuro La showgirl sarda, Valeria Marini, decide di togliersi la maschera e si racconta attraverso un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 1 febbraio. L’ex gieffina confessa di aver trascorso un anno molto difficile e di aver dovuto fare i conti […] L'articolo Valeria Marini ha sofferto di depressione: la confessione della ...

Valeria Marini : "Sto lentamente uscendo dalla depressione" : 'Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato, ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso', inizia così la lunga intervista di Valeria Marini al settimanale Oggi . La showgirl, ...

Valeria Marini : Sto lentamente uscendo dalla depressione : "Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato, ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso", inizia così la lunga intervista di Valeria Marini al settimanale Oggi.La showgirl, dopo l'edizione di due anni fa del Gf Vip, si è allontanata dai riflettori per riprendere in mano la sua vita. "Sono riuscita a superare un anno veramente difficile in cui mi aspettavo tante soddisfazioni che invece ...

Per gli 80 anni della madre - sorpresa in diretta di Valeria Marini : Gianna, in puntata, spiega il perché di questo attaccamento: "Ho tre figli, sono molto legata a tutti, ma Valeria fa parte del mondo dello spettacolo, quindi serviva una persona solida alle sue ...

