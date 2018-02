: #BreakingNews Usa proroga soggiorno a 7mila siriani - CybFeed : #BreakingNews Usa proroga soggiorno a 7mila siriani -

L'amministrazione Trump ha deciso di consentire a circa 7.000di restare negli Usa per altri 18 mesi a causa del conflitto armato in corso, ma ha fatto sapere che non accetterà altre richieste per il programma speciale di protezione. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno.(Di giovedì 1 febbraio 2018)